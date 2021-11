Dominantou vianočnej výzdoby v Prešove bude stromček na Hlavnej ulici

Prešov 24. novembra (TASR) - Vianočný stromček na Hlavnej ulici v Prešove pred Konkatedrálou sv. Mikuláša pochádza z Dubovej ulice na sídlisku Sekčov. Má 20 metrov a podľa tlačovej referentky Mestského úradu v Prešove Lenky Šitárovej sa 35-ročný smrek stane dominantou tohtoročnej vianočnej výzdoby v meste.



"Smrek obyčajný sa stal vianočným stromčekom na základe návrhu obyvateľov bytového domu, pri ktorom rástol, nakoľko sa nachádzal v tesnej blízkosti bytového domu, konármi sa dotýkal jeho fasády a spôsoboval tienenie. Jeho koreňový systém sa navyše nachádzal blízko plynového potrubia," povedala Šitárová s tým, že spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a.s. smrek po výrube umiestnila pred Konkatedrálu sv. Mikuláša a stal sa tohtoročným vianočným stromčekom Prešova.



Pre bezpečnosť návštevníkov centra mesta má stabilný betónový základ, aby sa predišlo jeho pádu. Zaistený je drevenými klinmi.



Spolu so stromčekom pribudol v Južnom parku v centre mesta aj veľký adventný veniec. Výzdoba v meste Prešov bude ladená v zlatých farbách v kombinácii s briliantovou bielou a červenou. Do zlato-bielych tónov bude ladená aj vianočná výzdoba na celej Hlavnej ulici. Výzdoba je vyrobená z materiálov, ktoré vyniknú aj počas dňa, keď nebude zapnuté osvetlenie. Vianočný stromček v centre mesta Prešov bude slávnostne rozsvietený na deň sv. Mikuláša 6. decembra.



"Tento rok pribudlo v rámci vianočnej výzdoby v Prešove hneď niekoľko noviniek. V Južnom parku sa nachádzajú svetelné inštalácie, ktoré už čoskoro potešia Prešovčanov aj všetkých návštevníkov nášho mesta. Na rozsvietenie čaká 3D anjel, kvety, ľadové kryštály, vianočné gule a hviezda. Nové svetelné inštalácie bude už tradične dotvárať aj rodinka tučniakov," priblížila Šitárová.



Okrem stromčeka v centre Prešova pribudnú vianočné stromčeky aj na Švábskej ulici a pri Nákupnom stredisku Opál na Sídlisku Sekčov. Ďalší vianočný strom bude umiestnený na Námestí mieru pred okresným úradom a budovou Úradu Prešovského samosprávneho kraja. Mesto Prešov tento rok vyzdobí a rozsvieti celkovo 19 vianočných stromčekov vo všetkých mestských častiach.