Bratislava 11. decembra (TASR) – Malý vianočný trh na Tyršovom nábreží v Bratislave je od piatka zatvorený. Oznámil to jeho organizátor na sociálnej sieti. Tento krok víta primátor hlavného mesta Matúš Vallo, keďže trh bol umiestnený na mestskom pozemku, a označuje ho za zodpovedné rozhodnutie.



"Stánky na Tyršáku boli povolené ešte v októbri, v čase ďaleko priaznivejšej epidemiologickej situácie, než akú tu máme dnes. Ambulantný predaj v nich prebiehal v súlade s dodnes platnými nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR a prevádzkovateľ ešte nad rámec týchto požiadaviek zabezpečil aj kontrolovaný vstup, obmedzený počet zákazníkov a personál na kontrolu dodržiavania opatrení," uviedol Vallo. Vláda tento týždeň ohlásila nové obmedzenia vrátane zatvorenia terás reštaurácií. Je preto podľa primátora logické, že v tejto situácii aj stánky na Tyršovom nábreží budú od rovnakého času zatvorené.



Vallo upozorňuje, že vo štvrtok (10. 12.) zverejnené čísla novonakazených ľudí opäť potvrdzujú neustále sa zhoršujúcu pandemickú situáciu. "V stredu (9. 12.) bolo v Bratislave potvrdených 258 pozitívnych testov, denná miera rastu infekcií je sedem až desať percent," spresnil primátor s tým, že prvoradým záujmom do nasledujúcich dní je maximálna ochrana zdravia a bezpečnosti všetkých.



Aj na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí v piatok končia pojazdné reštaurácie, takzvané food trucky. Mestská časť Staré Mesto totiž ruší súhlas s užívaním verejného priestranstva prevádzkovateľom týchto zariadení, ponúkajúcich občerstvenie formou ambulantného predaja. "Reagujeme tak aj na odporúčanie hlavného epidemiológa, ale taktiež hlavného hygienika s tým, že spoločné stravovanie na verejnom priestranstve je považované za vysoko rizikové. Preto sme pristúpili k zrušeniu ambulantných predajov," povedala staromestská starostka Zuzana Aufrichtová.



Na vedenie mestskej časti sa pre pojazdné reštaurácie zniesla vlna kritiky, a to najmä po enormnom množstve návštevníkov uplynulý víkend. Fotografie z preplnenej časti námestia sa objavili i na sociálnych sieťach. Podľa samosprávy k situácii viedli viaceré faktory, a to pekné jesenné počasie, chuť tráviť predsviatočné obdobie vonku a k tomu znížená obozretnosť. Na tú mestská časť, ako tvrdí, spolu so zodpovednosťou a dodržiavaním opatrení neustále apelovala a situáciu pravidelne monitorovala.



V Bratislave sa pre pandémiu nového koronavírusu tento rok nekonajú tradičné veľké vianočné trhy v centre mesta. Viacerí verejní či súkromní organizátori však na niektorých miestach v meste otvorili pre verejnosť malé vianočné trhy či podujatia.