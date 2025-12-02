Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. december 2025Meniny má Bibiana
< sekcia Regióny

Vianočný trolejbus bude jazdiť v žilinskej MHD počas celého decembra

.
Na archívnej snímke trolejbusy v areáli Dopravného podniku mesta Žilina. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Piatykrát nechá DPMŽ vianočne ozdobiť parciálny trolejbus typu Škoda 26TrA Solaris.

Autor TASR
Žilina 2. decembra (TASR) - Na linkách mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Žiline bude počas decembra jazdiť vianočný trolejbus. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ) ho oficiálne nasadí do prevádzky 5. decembra.

Piatykrát nechá DPMŽ vianočne ozdobiť parciálny trolejbus typu Škoda 26TrA Solaris. „Ten vďaka pomocnému batériovému pohonu dokáže prejsť časť trasy mimo trakčného vedenia. Nasadený bude aj na spoje autobusových liniek, čím spestrí cestovanie občanom žilinských mestských častí,“ uviedla Ondrášová.

Doplnila, že výzdoba bude aj tento rok bohatá a prepracovaná, vytvorená z vianočných dekorácií a niekoľko tisícov svetielok, pričom celkovú vianočnú atmosféru v interiéri dotvoria originálne kresby a básne od detí zo Základnej školy sv. Gorazda.

Ešte pred nasadením do premávky bude vianočný trolejbus sprístupnený verejnosti, aby sa záujemcovia, nadšenci a priaznivci žilinskej MHD mohli pokochať jeho výzdobou, vychutnať si predvianočnú atmosféru a vytvoriť si jedinečnú fotografiu,“ dodala hovorkyňa mesta. Akcia „Odfoť sa s vianočným trolejbusom“ sa uskutoční vo štvrtok 4. decembra medzi 16.00 a 17.00 h na Námestí Andreja Hlinku.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne

KOVAĽOVÁ: Jedným odberom krvi sa dajú zachrániť až tri životy