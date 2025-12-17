< sekcia Regióny
Vianočný víkend dedka Večerníčka v Detve prinesie rozprávky i program
Pri podpolianskej Chalúpke dedka Večerníčka sa tento rok počas leta v rámci sobotných akcií uskutočnilo 16 komunitných podujatí.
Autor TASR
Detva 17. decembra (TASR) - Zimná atmosféra rozprávkových domčekov, postavičky z príbehov i aktivity budú súčasťou Vianočného víkendu dedka Večerníčka na amfiteátri v Detve. Pre záujemcov bude od 19. do 21. decembra pri chalúpke. TASR o tom informovala Elena Jankovičová, riaditeľka Komunikačného Centra, ktoré ho organizuje.
Dodala, že sviatočný program naplánovali v časoch od 16.00 do 19.00 h. Cieľom je spájať deti, rodičov a aj starých rodičov. Pre ľudí pripravujú medovníky, ktoré si budú môcť záujemcovia sami ozdobiť. Premietať budú rozprávky, pre návštevníkov budú k dispozícii aj kreatívny kútik a produkty od lokálnych výrobcov. Organizátori zabezpečia aj horúci čaj a punč. Ako ďalej pripomínajú, na podujatie príde aj dedko Večerníček.
Pri podpolianskej Chalúpke dedka Večerníčka sa tento rok počas leta v rámci sobotných akcií uskutočnilo 16 komunitných podujatí. Areál chalúpky a tradičného gazdovského domu od začiatku júna do konca septembra navštívilo viac ako 2500 návštevníkov z rôznych kútov Slovenska i zo zahraničia.
Jankovičová poznamenala, že tohtoročná hlavná sezóna chalúpky sa niesla v znamení nového začiatku. Atrakciu s orientačným číslom 22 v máji presťahovali z detvianskych lazov spolu s jej zariadením. Podľa nej je nová lokalita bližšia a dostupnejšia aj pre ľudí s obmedzeným pohybom, rodiny s kočíkmi i pre cyklistov. Zároveň ponúka aj viac miesta na parkovanie áut a hygienické zázemie. Priestor si môžu záujemcovia prenajať a pripraviť si svoj vlastný program. Informácie o aktivitách nájdu na profile chalúpky na sociálnej sieti.
Dodala, že sviatočný program naplánovali v časoch od 16.00 do 19.00 h. Cieľom je spájať deti, rodičov a aj starých rodičov. Pre ľudí pripravujú medovníky, ktoré si budú môcť záujemcovia sami ozdobiť. Premietať budú rozprávky, pre návštevníkov budú k dispozícii aj kreatívny kútik a produkty od lokálnych výrobcov. Organizátori zabezpečia aj horúci čaj a punč. Ako ďalej pripomínajú, na podujatie príde aj dedko Večerníček.
Pri podpolianskej Chalúpke dedka Večerníčka sa tento rok počas leta v rámci sobotných akcií uskutočnilo 16 komunitných podujatí. Areál chalúpky a tradičného gazdovského domu od začiatku júna do konca septembra navštívilo viac ako 2500 návštevníkov z rôznych kútov Slovenska i zo zahraničia.
Jankovičová poznamenala, že tohtoročná hlavná sezóna chalúpky sa niesla v znamení nového začiatku. Atrakciu s orientačným číslom 22 v máji presťahovali z detvianskych lazov spolu s jej zariadením. Podľa nej je nová lokalita bližšia a dostupnejšia aj pre ľudí s obmedzeným pohybom, rodiny s kočíkmi i pre cyklistov. Zároveň ponúka aj viac miesta na parkovanie áut a hygienické zázemie. Priestor si môžu záujemcovia prenajať a pripraviť si svoj vlastný program. Informácie o aktivitách nájdu na profile chalúpky na sociálnej sieti.