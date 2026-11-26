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Vianočným stromom v Žiari nad Hronom sa stal 35-ročný smrek
K výrubu stromu pristúpili na základe podnetu obyvateľov bytového domu, keďže zdravotný stav stromu sa zhoršoval, od vrcholu vysychal a jeho korene zasahovali do inžinierskych sietí.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 26. novembra (TASR) - Na Námestí Matice Slovenskej v Žiari nad Hronom už osadili tohtoročný vianočný stromček. Približne 35-ročný smrek pochádza zo sídliska Hviezdoška. Informovala o tom hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková.
K výrubu stromu podľa jej slov pristúpili na základe podnetu obyvateľov bytového domu, keďže zdravotný stav stromu sa zhoršoval, od vrcholu vysychal a jeho korene zasahovali do inžinierskych sietí. „Sme radi, že strom takto našiel ešte svoje posledné, sviatočné využitie,“ poznamenala.
Hovorkyňa dodala, že v týchto dňoch zároveň v meste intenzívne pokračujú v inštalácii vianočnej výzdoby. Tú aj spolu s vianočným stromčekom rozsvietia tradične počas príchodu Mikuláša.
K výrubu stromu podľa jej slov pristúpili na základe podnetu obyvateľov bytového domu, keďže zdravotný stav stromu sa zhoršoval, od vrcholu vysychal a jeho korene zasahovali do inžinierskych sietí. „Sme radi, že strom takto našiel ešte svoje posledné, sviatočné využitie,“ poznamenala.
Hovorkyňa dodala, že v týchto dňoch zároveň v meste intenzívne pokračujú v inštalácii vianočnej výzdoby. Tú aj spolu s vianočným stromčekom rozsvietia tradične počas príchodu Mikuláša.