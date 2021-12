Vianočné gule zo slovenského Štítnika zdobili stromčeky aj v zahraničí

Ručne maľované vianočné ozdoby, ktoré kedysi vyrábali v Štítniku v okrese Rožňava, dodnes visia na stromčekoch v mnohých domácnostiach. Tatiana Belányiová ich spoznáva aj v amerických filmoch. Na snímke Tatiana Beláyiová s vianočnými ozdobami, ktoré sa kedysi ručne vyrábali v obci Štítnik, okres Rožňava v nedeľu 19. decembra 2021. Foto: TASR - Diana Semanová

Štítnik 25. decembra (TASR) – Ručne maľované vianočné ozdoby, ktoré kedysi vyrábali v Štítniku v okrese Rožňava, dodnes visia na stromčekoch v mnohých domácnostiach. Tatiana Belányiová ich spoznáva aj v amerických filmoch. Ako pre TASR povedala, denne dokázali vyrobiť 8000 kusov.Ozdoby začali vyrábať v roku 1954, tradícia tejto prevádzky siaha do roku 2000, keď zanikla spoločnosť Gemer - výrobné družstvo invalidov so sídlom v Sirku. Spadali pod ňu rôzne prevádzky, pričom tá v Štítniku bola zameraná práve na výrobu vianočných ozdôb.Belányiová tam pracovala od roku 1984, najprv ako majsterka a neskôr ako vedúca pracovníčka. Zamestnancami boli sprvu znevýhodnené osoby, potom hlavne ženy po materskej dovolenke. Keď nastúpila, pracovalo tam približne 60 ľudí.Na túto prácu bola potrebná zručnosť aj trpezlivosť. Najzložitejšie bolo fúkanie skla. Okrem klasických gúľ fúkali aj špice či zvončeky. Nasledovalo striebrenie - špeciálny roztok vpúšťali do ozdôb, ktorými triasli v teplej vode.priblížila s tým, že neskôr mali striebriaci stroj, ten však spôsoboval vysokú rozbitnosť.Ozdoby následne putovali do máčarne, kde dostávali farbu, a z nej do maliarne. Prácu zadeľovali aj podľa schopností pracovníkov.povedala. Pri niektorých dekoroch museli vziať ozdobu do rúk aj šesťkrát. Vzory prevažne získavali prostredníctvom podniku zahraničného obchodu v českom Jablonci nad Nisou, ktorý zabezpečoval aj obchodné záležitosti.vysvetlila.Pre tuzemský trh boli určené prevažne jednoduché vzory, keďže vzhľadom na výrobnú cenu boli tie zložitejšie u nás nepredajné.povedala s tým, že zo zahraničia prichádzali rôzne požiadavky, do módy prišli aj farby ako čierna, sivá či tmavomodrá.spresnila. Pamätá sa tiež na objednávku z Grécka, keď na vianočné gule maľovali ananásy. Pracovali aj na zákazke pre aerolínie Lufthansa.Prispôsobovať výrobu novým trendom bolo podľa Belányiovej komplikované, keďže na to nemali technológie ani odborníkov.dodala. Zaviedli napríklad nočné zmeny a v lete vykurovali. Niektoré ozdoby dosušovali sušičom.skonštatovala.Peniaze podľa jej slov smerovali najmä do výnosnejších prevádzok výrobného družstva a podmienky na výrobu v Štítniku sa len zhoršovali.doplnila.Postupne sa sprísňovali aj kritériá na kvalitu, prípustné neboli ani milimetrové odchýlky.uviedla Belányiová.Zánik výroby pripisuje najmä rozdeleniu Československa, keď pribudli i colné prirážky pri dovoze materiálu.povedala. Ďalším dôvodom bol podľa nej zákaz používania toho druhu benzénu, ktorý spaľovali a tak sklo nahrievali.dodala.Nevie, či by sa obnovenie tejto výroby v súčasnosti osvedčilo. Nie je si tým istý ani starosta Ladislav Belányi.povedal pre TASR s tým, že budova je v súkromnom vlastníctve.