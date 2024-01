ViaPharma investuje do automatizácie a digitalizácie

ViaPharma SK– sklad v Košiciach v číslach:

• Uskladnených 900-tisíc kusov pre 3-tisíc druhov tovaru, pričom maximálna kapacita skladu je až 15-tisíc druhov.

• Aktuálne sklad vyskladní a expeduje do 100-tisíc kusov tovaru denne.

• K dopravníkovému pásu prislúcha tzv. Flow rack s 220 kanálmi, ktoré ponúkajú viac ako 200 pozícii pre sortiment.

• Sklad disponuje 3 036 metrami statických regálov.

• Kapacita paletových regálov až tisíc pozícii.

• A-frame technológia má dĺžku 80 m a zabezpečuje 1 800 skladovacích pozícii. Pri plnej prevádzke dokáže spracovať 9 200 ks balení liekov za hodinu.

• Skladovacie priestory chladničiek sú na ploche približne 200 m².

Košice 11. januára (OTS) - ViaPharma SK pokračuje v strategickom rozvoji. Veľkodistribútor liekov a zdravotníckych pomôcok prechádza transformáciou. Do nového košického skladu v priemyselnom parku Panattoni Park v Košiciach zaviedol viacero inovatívnych prvkov a zvýšil podiel automatizácie.Spoločnosť ViaPharma SK chce byť pre svojich zákazníkov garantom kvality a zodpovednosti, prinášať kvalitnejšie a modernejšie služby spolu s rozširovaním ponúkaného portfólia. Aj to je dôvod investície do rozvoja skladovacích kapacít, ktoré spoločnosti prinieslo predovšetkým presťahovanie skladu do modernej priemyselnej haly – komplexu Panattoni Park Košice Airport. Po plnej integrácii systémov, ktorá bola sfinalizovaná v poslednom kvartáli roka 2023, je spoločnosť pripravená zlepšovať servis level i zvyšovať frekvenciu dodávok. A to predovšetkým do vlastnej siete lekární Dr. Max na Slovensku, ktorých je aktuálne viac ako 400, ale aj ďalších zákazníkov pôsobiacich v oblasti zdravotnej starostlivosti.Rozloha nového skladu distribučnej spoločnosti ViaPharma SK v Košiciach je v porovnaní s predchádzajúcou prevádzkou takmer šesťkrát väčšia – má takmer 8 000 m². Jednopodlažný sklad sa radí medzi energeticky úsporné a udržateľné budovy, pričom disponuje certifikátom BREEAM. Pri udeľovaní certifikátu sa posudzuje 10 rôznych kategórií na objektoch, od energie až po interiér. Priestory skladu, ktorých svetlá výška je 12 metrov, sú vybavené úsporným LED osvetlením.“ uviedol Marián Jánoš, predseda predstavenstva Dr.Max Holding SK, materskej spoločnosti ViaPharma SK.Najmodernejšia skladovacia technológia použitá v košickej hale pozostáva z dopravníkového pásu, stohovača, linky A-frame a prístroja na automatické uzatváranie debničiek. Použité technológie, ktorých hlavným cieľom je zvýšenie automatizácie, prinášajú rad výhod, akými sú zvýšenie presnosti spracovania objednávok, nový spôsob vychystávania tovaru cez skenery či rýchle a efektívne spracovanie.Distribučný sklad spoločnosti ViaPharma SK má niekoľko samostatných a pre konkrétny účel typizovaných zón – paletovú, príjmovú, expedičnú či zónu na vychystávanie tovaru. Súčasťou skladu je uzavretá chladiaca zóna pre vybraný druh liekov, klietka na omamné a psychotropné látky alebo trezor na opiáty 2. kategórie, ktoré si vyžadujú špeciálny režim skladovania a distribúcie. Aktuálna kapacita nového skladu spoločnosti ViaPharma v Košiciach je približne 100-tisíc vyskladnených kusov za deň.„Rozvoj skladových kapacít ViaPharmy a investície do automatizácie procesov realizujeme s dôrazom na maximálne využitie možností modernej logistiky. Základom ich efektívneho využitia sú napríklad aj automatizovaný tok tovarov a digitálna výmena dát, čo nám umožní poskytovať ešte lepšie a rýchlejšie služby. V košickom sklade máme veľmi vyspelú technológiu, ktorej kapacitu chceme každým rokom zvyšovať,“ priblížila Helena Líšková, riaditeľka logistiky ViaPharma SK a Dr. Max Slovensko.