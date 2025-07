Viceprimátor Michaloviec mal jazdiť pod vplyvom alkoholu

Michalovce 31. júla (TASR) - Polícia pri kontrole v pondelok (28. 7.) ráno odhalila 56-ročného vodiča s viac ako jedným promile alkoholu v dychu pri Zemplínskej Šírave. Podľa portálov Plus 7 dní a Korzár išlo o viceprimátora Michaloviec Jozefa S. Hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Košiciach Jarmila Janová pre TASR uviedla, že prípad J. S., trestne stíhaného za jazdu pod vplyvom alkoholu, riešila Okresná prokuratúra v Michalovciach v takzvanom superrýchlom konaní.



Vodiča policajti obmedzili na osobnej slobode a zadržali. „Po vykonaní skráteného vyšetrovania bol vyšetrovací spis povereným príslušníkom Okresného dopravného inšpektorátu Michalovce predložený okresnej prokuratúre. Po oboznámení sa so spisom a výsledkami vyšetrovania podal dozorový prokurátor na obvineného dňa 28. júla 2025 obžalobu za prečin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky,“ spresnila hovorkyňa.



O treste a jeho výške rozhodne Okresný súd v Michalovciach. „Prokurátor v obžalobnom návrhu neuvádza druh ani výšku trestu, ktorý považuje za primeraný,“ dodala Janová.



Samospráva pre TASR uviedla, že nemá žiadne oficiálne informácie od orgánov činných v trestnom konaní ani od zástupcu primátora, ktoré by podozrenia potvrdzovali alebo bližšie objasňovali. „Kým nebudú k dispozícii oficiálne a overené fakty, mesto nemôže zaujať oficiálne stanovisko ani vyvodzovať závery,“ doplnila radnica. TASR oslovila aj viceprimátora, na otázky zatiaľ nereagoval.