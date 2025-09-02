< sekcia Regióny
Viceprimátor Michaloviec skončil pre alkohol za volantom
Na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili, že bývalému viceprimátorovi bude vyplatená náhrada mzdy za 32 dní nevyčerpanej dovolenky.
Autor TASR
Michalovce 2. septembra (TASR) - Mesto Michalovce má nového viceprimátora. Primátor mesta Miroslav Dufinec poveril od septembra výkonom tejto funkcie Jozefa Makohusa, a to s 10-percentným pracovným úväzkom. Doterajší zástupca primátora Jozef Sokologorský sa k 31. júlu vzdal svojej funkcie po tom, čo ho v júli polícia odhalila pri šoférovaní pod vplyvom alkoholu.
Na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili, že bývalému viceprimátorovi bude vyplatená náhrada mzdy za 32 dní nevyčerpanej dovolenky. Viceprimátor poberal 70 percent platu primátora. „Neviem, či je možné alebo nie je možné vyplatiť nejaké odchodné alebo odstupné, ale určite s týmto mestský úrad neráta,“ doplnil primátor.
Dufinec zároveň uviedol, že predchádzajúci viceprimátor odstúpil z osobných dôvodov. „Mal pozitívny test na prítomnosť alkoholu počas vedenia motorového vozidla, prebieha voči nemu konanie. Keďže je to človek, ktorý si ctí morálku, rozhodol sa vo funkcii nepokračovať,“ uviedol primátor počas zasadnutia. Dodal, že bude čakať na to, aký bude verdikt v jeho prípade a či príde aj o mandát poslanca.
Polícia 28. júla v ranných hodinách počas kontroly pri Zemplínskej šírave odhalila 56-ročného vodiča, ktorý šoféroval s viac ako jedným promile alkoholu v dychu. Muža obvinili, prokurátor na na neho podal obžalobu za prečin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky a rozhodnúť vo veci by mal Okresný súd Michalovce.
