Viceprimátorom Detvy bude od januára Slavomír Ciglan

Detva 22. decembra (TASR) – Novým viceprimátorom Detvy bude Slavomír Ciglan. V uplynulom období pôsobil ako mestský poslanec. TASR to potvrdil primátor Detvy Branislav Baran. Pripomenul, že do funkcie ho vymenoval na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Do práce podľa primátora nastúpi 1. januára 2023.



"Plat viceprimátora bol navrhnutý na 50 percent platu primátora," zhrnul Baran s tým, že zastupiteľstvo to zobralo na vedomie. Nový primátor Detvy bude mesačne poberať plat vo výške 3403 eur. Ide o základný mesačný plat šéfa mestskej samosprávy, poslanci ho zatiaľ nezvýšili.



Ciglan kandidoval na post primátora Detvy. Svojej kandidatúry v jesenných komunálnych voľbách sa však v prospech kandidáta Barana nakoniec vzdal. Urobil tak na základe predchádzajúcej dohody s cieľom zvýšiť voličský potenciál.



V jesenných komunálnych voľbách kandidoval Ciglan na post detvianskeho mestského poslanca vo volebnom obvode číslo štyri. Od občanov na tento post získal 963 hlasov.