Viceprimátorom Žiliny sa stal Peter Steinhübl
Primátor Peter Fiabáne ho do funkcie vymenoval v pondelok.
Autor TASR
Žilina 23. februára (TASR) - Novým viceprimátorom Žiliny pre projekty digitalizácie a informatizácie sa stal poslanec Peter Steinhübl. Primátor Peter Fiabáne ho do funkcie vymenoval v pondelok. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
Primátor Fiabáne vymenovanie Steinhübla opiera o silné presvedčenie, že je potrebné posilniť túto strategickú oblasť. „Informatizácia, digitalizácia, inovatívne IT riešenia predstavujú jeden z dôležitých pilierov dlhodobého rozvoja mesta Žilina. Moje rozhodnutie má napomôcť tomu, aby sa mestu podarilo nastaviť profesionálny systém riadenia inovačných IT projektov,“ uviedol Fiabáne.
Nový viceprimátor bude zodpovedný za koordináciu projektov mesta v oblasti informatizácie, rozvoj smart riešení, modernizáciu informačných systémov a podporu digitalizácie služieb pre obyvateľov s využitím národných a európskych zdrojov.
Steinhübl chce podľa vlastných slov prispieť k tomu, aby digitálne služby v našom meste boli moderné, spoľahlivé a prínosné pre obyvateľov. „Do konca volebného obdobia neostáva veľa času, preto sa zameriam najmä na to, aby sa podarilo nastaviť trvalo udržateľné procesy a spustiť projekty, ktoré sú obsiahnuté v programovom vyhlásení pre toto volebné obdobie,“ poznamenal nový viceprimátor.
Vo volebnom období 2022 - 2026 má žilinský primátor dvoch zástupcov. Vo funkcii prvého viceprimátora pôsobí Ján Ničík, druhým viceprimátorom bol do decembra minulého roka Martin Kapitulík. Primátor ho z funkcie odvolal pre nezhody pri voľbe riaditeľa Útvaru hlavného architekta.
