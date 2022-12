Viceprimátorom Zvolena bude M. Kusein, prednostkou S. Šáliová

Zvolen 5. decembra (TASR) – Novým viceprimátorom Zvolena bude Miroslav Kusein. V minulosti bol primátorom a v uplynulom období pôsobil ako mestský poslanec. TASR o tom v pondelok informoval hovorca Zvolena Martin Svatuška s tým, že novou prednostkou bude Soňa Šáliová.



Svatuška pripomenul, že primátor Vladimír Maňka sa stihol stretnúť so všetkými zamestnancami mestského úradu, vymenovať novú prednostku i svojho zástupcu. "Miroslav Kusein ma vystriedal, keď ma v roku 2005 zvolili do europarlamentu," podotkol s tým, že mesto previedol aj obdobím svetovej finančnej krízy v rokoch 2008 až 2011. "Teraz sa opäť nachádzame v krízových časoch. Jeho skúsenosti sú tak pre mesto veľmi dôležité," ozrejmil voľbu svojho zástupcu nový zvolenský primátor. S Kuseinom sa podľa hovorcu dohodli na čiastočnom pracovnom úväzku.



Zmena nastala aj na poste prednostu úradu, na ktorý nastúpila právnička Šáliová. "Spolupracovali sme, keď som bol v minulosti primátorom, europoslancom a tiež, keď som sa stal predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja," spresnil primátor. Dodal, že doterajší prednosta Jozef Mikuš zostal jeho poradcom.



Maňka sa vyjadril aj k vymenovaniu svojho druhého zástupcu. "V budúcom roku predstavím druhého viceprimátora, pri ktorom uvažujem rovnako o čiastočnom pracovnom úväzku. Potom, čo nastúpi do práce, budem Zvolenčanov informovať," uviedol s tým, že mesto potrebuje ďalšieho viceprimátora, ktorý bude mať na starosti niektoré oblasti.