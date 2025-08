Víchrica v Prešova narobila polmiliónové škody, niečo preplatil štát

Prešov 5. augusta (TASR) - Mesto Prešov má po veternej smršti z júla, pre ktorú bola vyhlásená aj mimoriadna situácia, preplatené náklady na odstraňovanie následkov víchrice vo výške 261.400 eur. Na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva to uviedol primátor František Oľha s tým, že ide o náklady na odpratávanie. Celkové škody, ktoré víchrica na území mesta napáchala, dosiahli podľa neho približne pol milióna eur.



„Máme v meste na 90 percent poriadok a máme prostriedky na účte. Toto je mimoriadna vec, za ktorú si tento mestský úrad zaslúži naozaj ocenenie všetkých občanov a hlavne mňa,“ uviedol primátor. Doplnil, že poslanci na utorkovom zasadnutí mali vyčleniť financie z rezervného fondu, no vzhľadom na to, že náklady boli skontrolované okresným úradom aj ministerstvom vnútra a štát už peniaze mestu uvoľnil, nebolo to potrebné.



Záchranné práce po veternej smršti zahŕňali najmä odstraňovanie spadnutých, polámaných a poškodených stromov a konárov z ciest, chodníkov a verejných priestranstiev. Nasledoval ich zber, odvoz a likvidácia. Vyčistili aj komunikácie, verejné priestory a kanalizácie. Odviezli zelený odpad a drevnú hmotu. Na viacerých miestach bolo potrebné nasadiť výškovú techniku na orezanie alebo odstránenie nalomených konárov, ktoré zostali visieť v korunách stromov a predstavovali nebezpečenstvo pre obyvateľov aj majetok. Súčasťou zásahov bolo aj čistenie odvodňovacích zariadení a vnútroblokových priestorov zasiahnutých vetrom.