VIDELI STE HO? Polícia pátra po nezvestnom 39-ročnom Bratislavčanovi

Policajná snímka nezvestného. Foto: Facebook: Polícia SR - Bratislavský kraj

Akékoľvek informácie možno oznámiť na čísle 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek oddelení polície.

Autor TASR
Bratislava 27. decembra (TASR) - Bratislavská polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po nezvestnom 39-ročnom Jakubovi Pavlíkovi z Bratislavy. Detaily spresnila na sociálnej sieti.

Nezvestného naposledy videli v piatok (26. 12.) v mieste bydliska na Hubeného ulici, odvtedy o sebe ani o mieste, kde sa nachádza, nepodal žiadne správy,“ uviedla polícia. Priblížila tiež, že muž je štíhlej postavy, približne 180 centimetrov vysoký, má dlhé hnedo-svetlé vlasy po plecia, zelené oči a krátku hnedú bradu.

Akékoľvek informácie možno oznámiť na čísle 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek oddelení polície.


