Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 14. február 2026Meniny má Valentín
< sekcia Regióny

VIDELI STE JU? Polícia pátra po 70-ročnej Márii

.
Policajná snímka. Foto: Facebook: Polícia SR - Trenčianský kraj

Mária je vysoká približne 175 centimetrov, štíhlej postavy.

Autor TASR
Trenčín 14. februára (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 70-ročnej Márii Wiesnerovej. Naposledy ju videli s manželom v piatok (13. 2.) o 17.25 h v obchodnom centre Laugaricio v Trenčíne. Odvtedy je jej pobyt neznámy. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.

Mária je vysoká približne 175 centimetrov, štíhlej postavy. Má tmavozelené oči, rovné dlhé vlasy, farby svetlý šedivý blond. Naposledy mala oblečené čierne nohavice - legíny, kabát bordovej farby, pulóver čiernobielej farby. Obuté mala hnedé členkové topánky na zips.

Akékoľvek informácie o Márii, o jej pohybe alebo pobyte, je možné oznámiť na telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti polície,“ doplnila hovorkyňa.


.

Neprehliadnite

SLOVÁCI OPÄŤ VÍŤAZNE: Taliansko zdolali 3:2, majú plný počet bodov

Macron vyzval na nastavenie pravidiel spolužitia s Ruskom

ONLINE ZOH 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

SCHOVÁVAL SA 16 ROKOV: Zatkli Slováka, ktorý prišiel na zápas s Fínmi