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VIDELI STE TÚTO NEHODU? Na priechode v Trnave zrazilo auto ženu
Polícia vyšetruje okolnosti nehody na priechode pre chodcov v Trnave
Autor TASR
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Trnava 19. júna (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti dopravnej nehody, ktorá sa mala stať 8. júna na priechode pre chodcov v blízkosti kruhového objazdu na Suchovskej ceste v Trnave. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Vodička auta Renault Scenic mala zachytiť chodkyňu, ktorá práve prechádzala po priechode pre chodcov. Žena mala pri dopravnej nehode utrpieť zranenia, avšak v čase udalosti ju ani jedna z jej účastníčok nenahlásila. Žena sa na políciu obrátila po troch dňoch,“ informovala polícia.
V prípade akýchkoľvek informácií o dopravnej nehode má verejnosť kontaktovať políciu na čísle 158 alebo na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Trnave na Starohájskej ulici.
„Vodička auta Renault Scenic mala zachytiť chodkyňu, ktorá práve prechádzala po priechode pre chodcov. Žena mala pri dopravnej nehode utrpieť zranenia, avšak v čase udalosti ju ani jedna z jej účastníčok nenahlásila. Žena sa na políciu obrátila po troch dňoch,“ informovala polícia.
V prípade akýchkoľvek informácií o dopravnej nehode má verejnosť kontaktovať políciu na čísle 158 alebo na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Trnave na Starohájskej ulici.