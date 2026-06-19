Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. jún 2026Meniny má Alfréd
< sekcia Regióny

VIDELI STE TÚTO NEHODU? Na priechode v Trnave zrazilo auto ženu

.
Miesto nehody. Foto: Polícia

Polícia vyšetruje okolnosti nehody na priechode pre chodcov v Trnave

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava 19. júna (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti dopravnej nehody, ktorá sa mala stať 8. júna na priechode pre chodcov v blízkosti kruhového objazdu na Suchovskej ceste v Trnave. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

„Vodička auta Renault Scenic mala zachytiť chodkyňu, ktorá práve prechádzala po priechode pre chodcov. Žena mala pri dopravnej nehode utrpieť zranenia, avšak v čase udalosti ju ani jedna z jej účastníčok nenahlásila. Žena sa na políciu obrátila po troch dňoch,“ informovala polícia.

V prípade akýchkoľvek informácií o dopravnej nehode má verejnosť kontaktovať políciu na čísle 158 alebo na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Trnave na Starohájskej ulici.

.

Neprehliadnite

HORÚČAVY ÚRADUJÚ: Ako sa správne chrániť pred slnkom?

Parlament vyslovil vláde dôveru, podporilo ju 78 poslancov

Prezident ratifikoval zmluvu medzi SR a Českom o policajnej spolupráci

Odborníci: Pribúdajú letné dni s vyšším ozónom, dráždi dýchacie cesty