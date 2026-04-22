VIDEO: Bezpečnostná situácia v Žiline je podľa primátora stabilizovaná
Bezpečnosť podľa primátora zostáva aj naďalej jednou z priorít vedenia mesta.
Autor TASR
Žilina 22. apríla (TASR) - Súčasná bezpečnostná situácia v Žiline sa žiadnym mimoriadnym spôsobom nevymyká predchádzajúcim obdobiam. Na stredajšom tlačovom brífingu po stretnutí s predstaviteľmi mestskej a štátnej polície o tom informoval primátor mesta Peter Fiabáne.
Získané dáta zo strany polície podľa jeho slov hovoria o približne desaťpercentnom náraste trestnej činnosti za prvý kvartál v celom okrese Žilina. „V tomto období sme v meste nezaznamenali žiaden útok zbraňou ani žiadnu hromadnú bitku. Je veľmi dôležité, že evidujeme výrazný nárast trestnej činnosti v okrese. Napríklad len pri násilnej trestnej činnosti stúpla objasnenosť z 52 na 67 percent,“ uviedol Fiabáne.
Zástupca náčelníčky žilinskej mestskej polície (MsP) Martin Pekný upozornil, že už vlani v rámci posilnenia bezpečnosti v uliciach bola zriadená zásahová jednotka MsP. „Táto jednotka sa venuje zákrokom, ktoré majú exponovanejší charakter alebo je tam vyššia nebezpečnosť. Zvýšili sme takisto pripravenosť policajtov pri zákrokoch v krízových situáciách,“ poznamenal Pekný.
V Žiline je evidovaný zvýšený počet cudzincov, ktorí prišli predovšetkým za prácou. „Mestská polícia má za úlohu mať vedomosť o tom, kde bývajú, kde sú ich ubytovne. Do dnešného dňa neevidujeme žiadnu trestnú činnosť zo strany týchto ľudí. Prišli sem pracovať, kontrolujú sa ich povolenia. Evidujeme len jeden problém v Bytčici, ktorý riešime, ale ktorý nesúvisí so samotnými cudzincami, ale skôr s tým, kto im poskytol ubytovanie,“ podotkol primátor.
Bezpečnosť podľa primátora zostáva aj naďalej jednou z priorít vedenia mesta. Zlepšiť situáciu by malo pomôcť aj rozšírenie kamerového systému, pričom na projekt radnica získala eurofondové prostriedky. „Máme skúsenosti zo zahraničia, že kamerový systém je nielen výraznou prevenciou. Moderné analytické kamery vedia upozorniť na neočakávaný pohyb, na tvár osoby, ktorá je hľadaná,“ dodal Fiabáne.
Získané dáta zo strany polície podľa jeho slov hovoria o približne desaťpercentnom náraste trestnej činnosti za prvý kvartál v celom okrese Žilina. „V tomto období sme v meste nezaznamenali žiaden útok zbraňou ani žiadnu hromadnú bitku. Je veľmi dôležité, že evidujeme výrazný nárast trestnej činnosti v okrese. Napríklad len pri násilnej trestnej činnosti stúpla objasnenosť z 52 na 67 percent,“ uviedol Fiabáne.
Zástupca náčelníčky žilinskej mestskej polície (MsP) Martin Pekný upozornil, že už vlani v rámci posilnenia bezpečnosti v uliciach bola zriadená zásahová jednotka MsP. „Táto jednotka sa venuje zákrokom, ktoré majú exponovanejší charakter alebo je tam vyššia nebezpečnosť. Zvýšili sme takisto pripravenosť policajtov pri zákrokoch v krízových situáciách,“ poznamenal Pekný.
V Žiline je evidovaný zvýšený počet cudzincov, ktorí prišli predovšetkým za prácou. „Mestská polícia má za úlohu mať vedomosť o tom, kde bývajú, kde sú ich ubytovne. Do dnešného dňa neevidujeme žiadnu trestnú činnosť zo strany týchto ľudí. Prišli sem pracovať, kontrolujú sa ich povolenia. Evidujeme len jeden problém v Bytčici, ktorý riešime, ale ktorý nesúvisí so samotnými cudzincami, ale skôr s tým, kto im poskytol ubytovanie,“ podotkol primátor.
Bezpečnosť podľa primátora zostáva aj naďalej jednou z priorít vedenia mesta. Zlepšiť situáciu by malo pomôcť aj rozšírenie kamerového systému, pričom na projekt radnica získala eurofondové prostriedky. „Máme skúsenosti zo zahraničia, že kamerový systém je nielen výraznou prevenciou. Moderné analytické kamery vedia upozorniť na neočakávaný pohyb, na tvár osoby, ktorá je hľadaná,“ dodal Fiabáne.