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VIDEO: Do volieb primátora Košíc ide ako nezávislý kandidát A. Riabov
Poukázal na to, že za ním nestoja žiadni politici či marketingové tímy, ale bežní ľudia, pričom ich problémy chce riešiť.
Autor TASR
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Košice 22. júla (TASR) - Kandidatúru na post primátora Košíc ohlásil právnik, ekonóm a aktivista Alexander Riabov. Do volieb pôjde ako nezávislý kandidát, začína tak so zberom potrebných podpisov voličov.
„Košice dnes nepotrebujú márne sľuby o megalomanských projektoch. Košice dnes potrebujú bezpečnosť, poriadok a rozum,“ vyhlásil v stredu pred novinármi. Poukázal na to, že za ním nestoja žiadni politici či marketingové tímy, ale bežní ľudia, pričom ich problémy chce riešiť.
Riabov sa v Košiciach zviditeľnil ako spoluorganizátor protestu proti progresivizmu z novembra 2025 či organizovaním petície za zachovanie a zvýšenú ochranu Pamätníka vojakom Sovietskej armády na Námestí osloboditeľov. Jeho kandidatúra vychádza z tejto petície, ktorá získala 10.000 podpisov. Označil sa za „hrdého Slováka s ruskými koreňmi“ s tým, že pôsobil v rôznych riadiacich pozíciách v súkromnom a verejnom sektore.
„Košičanom sľubujem, že zabezpečím bezpečný a kultivovaný priestor v centre mesta a na Hlavnej ulici. Sľubujem tiež, že zabezpečím zánik ohnísk vandalizmu po sídliskách a kdekoľvek, kde sa vo veľkom pohybujú ľudia a kde dnes pre nich nejestvuje pocit pokoja, bezpečia a poriadku,“ povedal. Poukázal aj na potrebu riešenia problému bezdomovectva. „Až keď si splníme všetky domáce úlohy na poli základných kritérií fungujúceho mesta, môžeme začať snívať o všetkých tých megalomanských projektoch, ako sú akvaparky,“ dodal. Uchádzať sa chce aj o hlasy tých Košičanov, ktorí majú pocit, že ich dnes v mestskom zastupiteľstve a vo vedení mesta takmer nikto nezastupuje.
Oznámenie kandidatúry Riabova uviedol predseda košického oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ján Dianiška, ktorý ocenil jeho úsilie za ochranu vojnových pamätníkov v Košiciach a Prešove, pričom mu odovzdal zväzové vyznamenanie.
Riabov je členom Správnej rady TASR od mája 2024, keď ho do tejto funkcie zvolila Národná rada (NR) SR. Potvrdil, že v tejto funkcii ostáva aj v rámci kampane do komunálnych volieb. „V zákone je jasne definované postavenie a možnosti člena správnej rady,“ povedal s tým, že aj v minulosti sa už stalo, že jeden z členov Správnej rady TASR kandidoval na primátora.
Kandidatúru na primátora Košíc okrem Riabova už ohlásili súčasná starostka mestskej časti (MČ) Košice-Nad jazerom Lenka Kovačevičová ako nezávislá kandidátka, súčasný starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc za Košickú stranu, Martin Mudrák za PS, Demokratov a Za ľudí, terajší primátor Jaroslav Polaček za koalíciu KDH, SaS, Nova, Maďarská aliancia, SRK a DS-ODS, ako aj Miroslav Sabol ako nezávislý kandidát.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
„Košice dnes nepotrebujú márne sľuby o megalomanských projektoch. Košice dnes potrebujú bezpečnosť, poriadok a rozum,“ vyhlásil v stredu pred novinármi. Poukázal na to, že za ním nestoja žiadni politici či marketingové tímy, ale bežní ľudia, pričom ich problémy chce riešiť.
Riabov sa v Košiciach zviditeľnil ako spoluorganizátor protestu proti progresivizmu z novembra 2025 či organizovaním petície za zachovanie a zvýšenú ochranu Pamätníka vojakom Sovietskej armády na Námestí osloboditeľov. Jeho kandidatúra vychádza z tejto petície, ktorá získala 10.000 podpisov. Označil sa za „hrdého Slováka s ruskými koreňmi“ s tým, že pôsobil v rôznych riadiacich pozíciách v súkromnom a verejnom sektore.
„Košičanom sľubujem, že zabezpečím bezpečný a kultivovaný priestor v centre mesta a na Hlavnej ulici. Sľubujem tiež, že zabezpečím zánik ohnísk vandalizmu po sídliskách a kdekoľvek, kde sa vo veľkom pohybujú ľudia a kde dnes pre nich nejestvuje pocit pokoja, bezpečia a poriadku,“ povedal. Poukázal aj na potrebu riešenia problému bezdomovectva. „Až keď si splníme všetky domáce úlohy na poli základných kritérií fungujúceho mesta, môžeme začať snívať o všetkých tých megalomanských projektoch, ako sú akvaparky,“ dodal. Uchádzať sa chce aj o hlasy tých Košičanov, ktorí majú pocit, že ich dnes v mestskom zastupiteľstve a vo vedení mesta takmer nikto nezastupuje.
Oznámenie kandidatúry Riabova uviedol predseda košického oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ján Dianiška, ktorý ocenil jeho úsilie za ochranu vojnových pamätníkov v Košiciach a Prešove, pričom mu odovzdal zväzové vyznamenanie.
Riabov je členom Správnej rady TASR od mája 2024, keď ho do tejto funkcie zvolila Národná rada (NR) SR. Potvrdil, že v tejto funkcii ostáva aj v rámci kampane do komunálnych volieb. „V zákone je jasne definované postavenie a možnosti člena správnej rady,“ povedal s tým, že aj v minulosti sa už stalo, že jeden z členov Správnej rady TASR kandidoval na primátora.
Kandidatúru na primátora Košíc okrem Riabova už ohlásili súčasná starostka mestskej časti (MČ) Košice-Nad jazerom Lenka Kovačevičová ako nezávislá kandidátka, súčasný starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc za Košickú stranu, Martin Mudrák za PS, Demokratov a Za ľudí, terajší primátor Jaroslav Polaček za koalíciu KDH, SaS, Nova, Maďarská aliancia, SRK a DS-ODS, ako aj Miroslav Sabol ako nezávislý kandidát.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.