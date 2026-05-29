VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny
V balóne, ktorý núdzovo pristál, sa nachádzalo päť osôb.
Autor TASR,aktualizované
Košice 29. mája (TASR) - V Košiciach sa vo vzduchu zrazili dva teplovzdušné balóny. Po náraze jeden z balónov núdzovo pristál na ceste pred obchodným centrom na Námestí osloboditeľov. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.
„Druhý balón zostal vo vzduchu a podľa prvotných informácií je bez poškodenia. Na mieste sú všetky záchranné zložky. V balóne, ktorý núdzovo pristál, sa nachádzalo päť osôb. Podľa doterajších zistení bez viditeľných zranení,“ uviedla polícia.
Zároveň informovala, že balón sa podarilo z cesty odstrániť a Štúrova ulica je prejazdná.
Pri udalosti zasahovalo aj osem príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) s dvoma kusmi hasičskej techniky. „Prvú predlekársku pomoc poskytli jednej ľahko zranenej osobe, ktorú si následne prevzali do svojej starostlivosti záchranári,“ uviedol pre TASR hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach Jozef Bálint s tým, že hasiči tiež pomáhali so stiahnutím balóna z cesty.
V Košiciach je v týchto dňoch medzinárodná Balónová fiesta. Trvá od stredy (27. 5.) do nedele (31. 5.) a zúčastňuje sa na nej 20 balónov z deviatich krajín sveta. Podujatie pripomína udalosť zo 14. júna 1906, keď nad Košice vzlietol balón Turul, ktorý priviezli z Budapešti.
