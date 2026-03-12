< sekcia Regióny
DRÁMA V KOŠICKOM OBCHODNOM CENTRE: Muž sa oháňal nožom
Policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky podozrivého muža spozorovali pred obchodným centrom.
Autor TASR
Košice 12. marca (TASR) - Polícia zasahovala v stredu (11. 3.) večer v jednom z košických obchodných centier, kde sa muž vyhrážal pracovníkovi súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) a oháňal sa nožom. Oznámenie o incidente prijali policajti na tiesňovej linke 158 krátko po 18.00 h. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, polícia už v prípade začala trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania.
Pracovník SBS spozoroval muža, ktorý z priestorov predajne bez zaplatenia vzal fľašu whisky. Počas toho, ako s ním smeroval k záchytnej miestnosti, muž na neho najprv verbálne zaútočil a následne pracovníka SBS chytil pod krk. Keď sa pracovníkovi zo zovretia podarilo vymaniť, muž vytiahol vreckový nôž a s vyhrážkami sa s ním niekoľkokrát naň zahnal. Následne z miesta ušiel.
Policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky podozrivého muža spozorovali pred obchodným centrom. Za použitia donucovacích prostriedkov ho zadržali a eskortovali na policajné oddelenie. „Muž bol zároveň počas vykonávania úkonov podrobený aj dychovej skúške, jej výsledok bol pozitívny, a to 0,93 mg/l, čo je v prepočte 1,94 promile,“ doplnila hovorkyňa s tým, že po vykonaní potrebných procesných úkonov skončil v cele policajného zaistenia.
