VIDEO: Drevenice vo Vychylovke ohrozuje sneh na strechách

Nová Bystrica 8. februára (TASR) – Sneh zo striech 200-ročných dreveníc v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke odstraňovali v utorok zamestnanci Kysuckého múzea v Čadci. Podľa hovorkyne múzea Miroslavy Jančulovej napadlo v uplynulých dňoch príliš veľa snehu, ktorý drevenice ohrozuje.



V kysuckom skanzene je celkovo 34 dreveníc. "Zatiaľ sme zhodili sneh zo všetkých striech v usadlosti U Hruškuliaka, na dome lesných robotníkov, v usadlosti U Rybov a teraz pracujeme v usadlosti Do Poništa. Dnes je tu desiatka zamestnancov nielen z Kysuckého múzea, ale aj z Múzea kysuckej dediny a Historickej lesnej úvraťovej železnice," uviedla Jančulová.







Sneh zo striech zhadzovali lopatami. "Ale máme aj špeciálny prístup - sneh zrezávame pomocou reťaze. Je to trošku netradičné, nakoľko sa reťaz ťahá po celej streche, potom sa trhne a sneh spadne," vysvetlila hovorkyňa múzea s tým, že v niektorých lokalitách skanzenu je okolo 1,5 metra snehu.



Sneh pomáhal odstraňovať aj historik a správca depozitára Kysuckého múzea v Čadci Adam Buchta. Pri práci v múzeu musí byť podľa neho človek flexibilný. "V slovenských múzeách je dlhá tradícia robiť veci svojpomocne, pretože je to často finančne náročné. V skanzene to nie je o technike, musí sa to urobiť ručne. Takže kolegovia prídu a pomáhajú vždy, keď sa stane nejaká kalamita. Buď snehová alebo povodne, ktoré tu mávame," dodal.