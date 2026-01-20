< sekcia Regióny
VIDEO: Drsný útok na verejnosti: Lupiči však ďaleko neutiekli
Vyšetrovateľ už dvojicu obvinil zo zločinu lúpeže.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 20. januára (TASR) - Zo zločinu lúpeže obvinila polícia dvoch mužov, ktorí vo štvrtok (15. 1.) pred jedným z obchodných domov v Žiari nad Hronom okradli 38-ročného muža. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
Ako uviedla, muža fyzicky napadli a ukradli mu finančnú hotovosť. „Žiarski policajti po pár hodinách zadržali dvojicu podozrivých, ide o dvoch mužov vo veku 21 a 25 rokov z okresu Žiar nad Hronom,“ uviedla polícia s tým, že vyšetrovateľ už dvojicu obvinil zo zločinu lúpeže.
