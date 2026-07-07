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VIDEO: Dvojica napadla muža v Bratislave: Policajti ju spacifikovali
Keďže sa agresívne správanie stupňovalo, policajti využili svoje zákonné oprávnenie a voči mladíkom použili donucovanie prostriedky.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie pre výtržníctvo v prípade dvoch mužov vo veku 27 a 23 rokov, ktorí mali v piatok (3. 7.) večer fyzicky napadnúť 35-ročného muža, ktorý sa prechádzal s priateľkou v blízkosti Antolskej ulice v Bratislave. Údermi do tváre mu spôsobili zranenia vyžadujúce si lekárske ošetrenie. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
„Z mieste utiekli, avšak na základe opisu ich spozorovala hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky. Policajti s nimi nadviazali komunikáciu, avšak mladíci odmietali uposlúchnuť pokyny a výzvy a začali sa správať agresívne. Keďže sa agresívne správanie stupňovalo, policajti využili svoje zákonné oprávnenie a voči mladíkom použili donucovanie prostriedky, ako aj taser,“ priblížil Szeiff. Následne im nasadili služobné putá a eskortovali ich na policajné oddelenie, kde bol jeden z mladíkov podrobený vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu. Tá skončila s výsledkom 0,96 mg/l alkoholu vo vydychovanom vzduchu, čo predstavuje dve promile. Druhý z mladíkov sa dychovej skúške odmietol podrobiť. Po vykonaní potrebných úkonov boli obaja umiestnení v cele policajného zaistenia.
Polícia opätovne apeluje na ľudí, aby nepreceňovali svoje sily a nepožívali počas letných mesiacov v nadmernom množstve alkohol. „Často práve v dôsledku nadmerného užívania alkoholu a omamných a psychotropných látok má následné konanie trestno-právne následky,“ dodal Szeiff.
„Z mieste utiekli, avšak na základe opisu ich spozorovala hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky. Policajti s nimi nadviazali komunikáciu, avšak mladíci odmietali uposlúchnuť pokyny a výzvy a začali sa správať agresívne. Keďže sa agresívne správanie stupňovalo, policajti využili svoje zákonné oprávnenie a voči mladíkom použili donucovanie prostriedky, ako aj taser,“ priblížil Szeiff. Následne im nasadili služobné putá a eskortovali ich na policajné oddelenie, kde bol jeden z mladíkov podrobený vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu. Tá skončila s výsledkom 0,96 mg/l alkoholu vo vydychovanom vzduchu, čo predstavuje dve promile. Druhý z mladíkov sa dychovej skúške odmietol podrobiť. Po vykonaní potrebných úkonov boli obaja umiestnení v cele policajného zaistenia.
Polícia opätovne apeluje na ľudí, aby nepreceňovali svoje sily a nepožívali počas letných mesiacov v nadmernom množstve alkohol. „Často práve v dôsledku nadmerného užívania alkoholu a omamných a psychotropných látok má následné konanie trestno-právne následky,“ dodal Szeiff.