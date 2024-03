VIDEO: Hlasovanie na košickom Luníku IX má tradične nízku účasť

Košice 23. marca (TASR) - Veľmi nízka účasť charakterizuje zatiaľ prezidentské voľby na najväčšom rómskom sídlisku Luník IX v Košiciach. V dvoch okrskoch je zapísaných spolu zhruba 4550 oprávnených voličov.



Hlasovanie prebieha v dvoch volebných miestnostiach v miestnom komunitnom centre. Voliči do nich prichádzali do popoludnia len sporadicky.



Podľa predsedu okrskovej komisie číslo 1 Rastislava Šantu sú voľby pokojné a bez problémov. Voči iným sú prezidentské voľby podľa neho jednoduchšie. "Keď príde volič, tak zakrúžkuje jedno meno, takže tá informácia je jednoduchá, ide za plentu a vie, čo má robiť. Aj keby ich bolo viacej, tak rýchlo odvolia," povedal pre TASR.







Účasť by sa podľa neho mala zdvihnúť v podvečerných hodinách. Záujem o hlasovanie do prenosnej volebnej urny zatiaľ nezaznamenali.



Mestská časť Luník IX je okrem komunálnych volieb známa rekordne nízkou volebnou účasťou. Pred piatimi rokmi bola v prvom kole prezidentských volieb na úrovni 2,8 percenta, pred desiatimi rokmi dokonca len 1,5 percenta.



"Pre obyvateľov sídliska sú kľúčové komunálne voľby. Starosta a primátor, ktorých poznajú, to je im blízko, ale čo sa týka prezidentských volieb, tými nie sú takí oslovení," poznamenal Šanta.



Hlasujúci môžu svoje volebné právo využiť do 22.00 h.