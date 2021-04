VIDEO: Knižnicu na sídlisku Šváby v Prešove vynovili

Prešov 29. apríla (TASR) – Knižnicu na sídlisku Šváby v Prešove, ktorá patrí medzi najmenšie v meste, v uplynulých mesiacoch vynovili. Napriek tomu, že patrí medzi tie menšie, v jej regáloch čitatelia nájdu viac ako 12.000 kníh a navštevuje ju približne 1400 čitateľov.



"Pobočka prvýkrát privítala svojich čitateľov koncom apríla a začiatkom mája v roku 1989. Je to krásna symbolika, že po 32 rokoch, v tom istom čase, sme ju zrekonštruovali a opäť otvára svoje brány komunite na sídlisku Šváby," uviedla riaditeľka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava Iveta Hurná, pod ktorú pobočka patrí.







Knižnicu slávnostne otvoril predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová a Hurná.



"Som nesmierne rád, že aktuálna situácia dovolila, aby sa knižnice znovu otvorili v plnom režime. Tie za posledný rok ukázali, že dokážu dobre fungovať aj v čase plnom obmedzení a svoju cestu k čitateľom si vedia nájsť napriek všetkému," povedal Majerský s tým, že je dôležité, aby knižnice boli moderné, dobre vybavené a držali krok s aktuálnymi potrebami. "Preto do modernizácií, rekonštrukcií, opráv a nových služieb v našich župných knižniciach investujeme nemalé finančné prostriedky," skonštatoval Majerský.







"Knihy robia ľudí citlivejšími a vnímavejšími, obzvlášť v dnešnej dobe, keď sa kladie čoraz väčší dôraz na digitalizáciu. Dnes však otvárame priestor pre fantáziu a verím, že ho Prešovčania a všetci milovníci kníh budú nadšene a s radosťou využívať," doplnila Turčanová.



O nový vizuál knižnice na Šváboch sa postarala architektka Zuzana Medvecká a Juraj Medvecký-Heretik. "Bola to krásna zákazka o to viac, že sme robili aj detský kútik a ja tvorbu pre najmenších milujem. Mohli sme naplno využiť fantáziu a medzi knihami sme vykúzlili malú zázračnú krajinu," povedala Medvecká.



V predchádzajúcich rokoch regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou obnovila aj pobočky na najväčších sídliskách Sekčov a Sídlisku III. Po Šváboch by mala byť revitalizovaná časť Detskej knižnice Slniečko a na rekonštrukciu čaká aj ďalšia pobočka na Sídlisku II - Centrál. Napokon sa knižnica pustí do najrozsiahlejšieho projektu na Slovenskej ulici, kde bude jej centrálna budova.