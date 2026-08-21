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VIDEO: KONTROLA DRONOM: Policajti na Orave zistili viacero priestupkov
Dôrazne vyzývame vodičov, aby rešpektovali dopravné značenie a pravidlá cestnej premávky, upozornili policajti.
Autor TASR
Zákamenné 21. augusta (TASR) - Príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne opätovne vykonali na ceste číslo II/520 v úseku Zákamenné - Krušetnica dopravno-bezpečnostnú akciu s využitím dronu. Počas kontroly zistili viaceré porušenia pravidiel cestnej premávky a za priestupky boli vodičom uložené blokové pokuty. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Kontrola bola zameraná najmä na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, spôsob a smer jazdy vodičov, pričom osobitná pozornosť bola venovaná nebezpečnému predchádzaniu na rizikovom úseku komunikácie,“ zdôraznila policajti s tým, že porušenie zákazu predchádzania môže mať fatálne následky. Podľa polície práve riskantné predbiehanie patrí medzi najčastejšie príčiny závažných dopravných nehôd, pri ktorých dochádza k ťažkým zraneniam a stratám na životoch.
„Dôrazne vyzývame vodičov, aby rešpektovali dopravné značenie a pravidlá cestnej premávky. Každý vodič nesie zodpovednosť nielen za svoj život, ale aj za životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Niekoľko sekúnd získaných nebezpečným manévrom nikdy nevyváži následky tragédie, ktorá môže nastať v jedinom okamihu,“ vyzvali policajti.
„Kontrola bola zameraná najmä na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, spôsob a smer jazdy vodičov, pričom osobitná pozornosť bola venovaná nebezpečnému predchádzaniu na rizikovom úseku komunikácie,“ zdôraznila policajti s tým, že porušenie zákazu predchádzania môže mať fatálne následky. Podľa polície práve riskantné predbiehanie patrí medzi najčastejšie príčiny závažných dopravných nehôd, pri ktorých dochádza k ťažkým zraneniam a stratám na životoch.
„Dôrazne vyzývame vodičov, aby rešpektovali dopravné značenie a pravidlá cestnej premávky. Každý vodič nesie zodpovednosť nielen za svoj život, ale aj za životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Niekoľko sekúnd získaných nebezpečným manévrom nikdy nevyváži následky tragédie, ktorá môže nastať v jedinom okamihu,“ vyzvali policajti.