VIDEO: KONTROLA NA DIAĽNICI: Polícia udelila pokuty
Dychové skúšky boli negatívne.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Bratislavská polícia sa na diaľnici zamerala na kontrolu nákladných vozidiel, ktoré majú v zmysle zákona zákaz predbiehať iné vozidlá. Vodičom, ktorí sa dopustili porušenia zákona, udelila blokovú pokutu. Bratislavskí policajti o tom informovali na sociálnej sieti.
Kontrola bola zameraná predovšetkým na vodičov motorových vozidiel, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7500 kilogramov, ako aj vodičov jazdných súprav, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7500 kilogramov.
„Vodičov, ktorí sa dopustili porušenia, hliadka zastavila predpísaným spôsobom. Následne bola vykonaná kontrola vodičov a vozidiel. Dychové skúšky boli negatívne. Išlo predovšetkým o zahraničných vodičov, ktorí boli riešení v blokovom konaní - bloková pokuta zaplatená na mieste vo výške 150 eur,“ dodala polícia.
