VIDEO: Krádež v nákupnom centre v Bratislave, polícia žiada o pomoc

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Ku krádeži došlo 6. januára v čase od 16.15 do 16.20 h.

Autor TASR
Bratislava 19. januára (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri objasňovaní krádeže formou spolupáchateľstva, ku ktorej došlo v nákupnom centre na Metodovej ulici v Bratislave. Z predajne s elektronikou odcudzili doposiaľ neznámi páchatelia vytrhnutím z predajnej plochy niekoľko mobilných telefónov a tablet v celkovej výške viac ako 8600 eur a dali sa na útek. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Priblížila, že ku krádeži došlo 6. januára v čase od 16.15 do 16.20 h.

