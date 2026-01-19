< sekcia Regióny
VIDEO: Krádež v nákupnom centre v Bratislave, polícia žiada o pomoc
Ku krádeži došlo 6. januára v čase od 16.15 do 16.20 h.
Autor TASR
Bratislava 19. januára (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri objasňovaní krádeže formou spolupáchateľstva, ku ktorej došlo v nákupnom centre na Metodovej ulici v Bratislave. Z predajne s elektronikou odcudzili doposiaľ neznámi páchatelia vytrhnutím z predajnej plochy niekoľko mobilných telefónov a tablet v celkovej výške viac ako 8600 eur a dali sa na útek. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
