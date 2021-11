VIDEO: KSK pripravuje systém benefitov pre zaočkovaných proti COVID-19

Košice 11. novembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) chce sústrediť firmy a podnikateľov v kraji, ktorí majú záujem poskytnúť zľavu alebo inú výhodu ľuďom zaočkovaným proti ochoreniu COVID-19. Pripravovaný systém benefitov pre zaočkovaných spustí KSK koncom budúceho týždňa. Snahou je motivovať ľudí k očkovaniu i pomôcť zmierniť dôsledky sprísňujúcich sa opatrení súvisiace s koronavírusom.



„Vyzývame podnikateľské subjekty, ktoré pôsobia v Košickom kraji a majú záujem poskytnúť benefit, zľavu alebo inú výhodu zaočkovaným proti ochoreniu COVID-19, aby sa k nám pridali. V posledných týždňoch nás oslovili viacerí poskytovatelia produktov a služieb, že majú záujem takýmto spôsobom motivovať ľudí k očkovaniu. Chceme ich preto sústrediť pod jednou strechou tak, aby si zaočkovaní východniari vedeli jednoducho pozrieť, na aký benefit majú nárok a kde si ho môžu uplatniť,“ informoval vo štvrtok predseda KSK Rastislav Trnka.







Výzvu na zapojenie sa do systému benefitov vyhlasuje kraj v zmysle zákona o ochrane hospodárskej súťaže tak, aby sa mohol zapojiť každý, kto o to má záujem. Systém ponúkne výhody na nákup produktov a služieb napríklad z oblasti gastropriemyslu či rekreácie. Dosiaľ sa doň podľa kraja hlási zhruba 50 subjektov.



Trnka poukazuje na to, že od budúceho pondelka (15. 11.) budú v kraji v čiernej farbe COVID automatu všetky okresy okrem Rožňavy, ktorý ostane bordový. Farbu si pritom môžu okresy vylepšiť vyššou zaočkovanosťou obyvateľov nad 50 rokov. Ak sa v tejto vekovej kategórii zaočkuje aspoň 65 percent z nich, tento okres sa definitívne vyhne čiernej farbe a najprísnejším opatreniam. K takým patrí prevádzka reštaurácií, zatvorené majú byť napríklad fitnescentrá, wellness, kúpele či akvaparky, na hromadných podujatiach sa bude môcť zúčastniť obmedzený počet účastníkov, zakázané sú aj svadobné hostiny či kary.



Trnka informoval, že podľa údajov mestu Košice chýbalo k piatku 5. novembra na dosiahnutie covidového žolíka 1214 zaočkovaných nad 50 rokov.



Predseda kraja poukázal aj na situáciu v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) s tým, že k štvrtku má na covidovom oddelení 204 pacientov, pričom všetci, ktorí sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu, sú neočkovaní.