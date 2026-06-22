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VIDEO: Kukláči eskortovali muža obvineného z útoku na bankomat
Muža odovzdali slovenským policajtom maďarské bezpečnostné zložky po jeho prevoze na územie Slovenskej republiky.
Autor TASR
Trnava 22. júna (TASR) - Policajti Pohotovostného policajného útvaru (PPÚ) v Trnave v pondelok eskortovali 28-ročného muža obvineného z marcového útoku na bankomat v obci Dolné Saliby v okrese Galanta. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.
Muža odovzdali slovenským policajtom maďarské bezpečnostné zložky po jeho prevoze na územie Slovenskej republiky. Príslušníci PPÚ ho následne eskortovali do policajnej cely, kde bude čakať na rozhodnutie súdu o väzbe.
Vyšetrovateľ muža obvinil zo zločinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia a z prečinov krádeže a poškodzovania cudzej veci. Skutkov sa mal podľa polície dopustiť formou spolupáchateľstva. Prípad súvisí s marcovým výbuchom bankomatu v obci Dolné Saliby. Okolnosti prípadu polícia naďalej vyšetruje.
Muža odovzdali slovenským policajtom maďarské bezpečnostné zložky po jeho prevoze na územie Slovenskej republiky. Príslušníci PPÚ ho následne eskortovali do policajnej cely, kde bude čakať na rozhodnutie súdu o väzbe.
Vyšetrovateľ muža obvinil zo zločinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia a z prečinov krádeže a poškodzovania cudzej veci. Skutkov sa mal podľa polície dopustiť formou spolupáchateľstva. Prípad súvisí s marcovým výbuchom bankomatu v obci Dolné Saliby. Okolnosti prípadu polícia naďalej vyšetruje.