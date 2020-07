VIDEO: Letná čitáreň U červeného raka opäť otvára svoje brány

Bratislava 1. júla (TASR) – Letná čitáreň U červeného raka v Bratislave otvára opäť svoje brány pre verejnosť. Mestská knižnica v Bratislave ju po ročnej prestávke sprístupňila v stredu, sezónu otvorila koncertom. TASR o tom informovala Michaela Kučová z Mestskej knižnice.



Letná čitáreň bola z bezpečnostných dôvodov minulé leto zatvorená. V aktuálnej sezóne je prístupná na základe dočasných stavebných opatrení, ktoré zaručujú bezpečnosť návštevníkov. "Veľmi nás teší, že po vynútenej pauze môžeme verejnosti opäť sprístupniť tento zelený priestor. Jeho unikátna atmosféra dotvára genius loci Bratislavy a ponúka príjemnú možnosť trávenia voľného času priamo v centre mesta," zhodnotil Juraj Šebesta, riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave.







Čitáreň bude otvorená do 28. augusta od pondelka do piatka v čase od 9.00 do 19.00 h, v sobotu od 10.00 do 18.00 h. Počas celého leta bude pre návštevníkov k dispozícii denná tlač a časopisy, zhruba od polovice júla aj wi-fi sieť.



O aktuálnych kultúrnych podujatiach v čitárni bude Mestská knižnica priebežne informovať.