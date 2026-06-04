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VIDEO: Lúpež v herni v Košiciach: Muž ďaleko neutiekol
Muž mal do herne vstúpiť maskovaný šiltovkou.
Autor TASR
Košice 4. júna (TASR) - Zo zločinu lúpeže obvinila polícia 41-ročného muža z Rožňavy. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, v stredu (3. 6.) krátko po 00.30 h prepadol jednu z košických herní a odniesol si z nej viac ako 4500 eur.
Muž mal do herne vstúpiť maskovaný šiltovkou. Keď sa k nemu priblížila obsluha, zakričal, že ide o prepadnutie a žiadal peniaze. Svojím správaním a gestikuláciou mal v pracovníčke herne vzbudiť obavu o vlastnú bezpečnosť. Obišiel pult a dostal sa k zásuvke s hotovosťou. Obsluha sa podľa polície pokúsila peniaze uchrániť, obvinený ju však odtlačil, vzal hotovosť a z herne ušiel.
Pokúsil sa nastúpiť do taxíka a odísť, no zadržali ho príslušníci pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorí voči nemu použili donucovacie prostriedky a predviedli ho na policajné oddelenie. U muža našli hotovosť v rovnakej sume, aká bola odcudzená z herne. Po predvedení sa muž správal agresívne a vzhľadom na jeho zdravotný stav ho posádka rýchlej zdravotnej pomoci previezla do jednej z košických nemocníc.
„Analýza získaných kamerových záznamov a získaná dôkazná situácia umožnila košickému policajnému vyšetrovateľovi zo zločinu lúpeže obviniť 41-ročného, deväťkrát súdne trestaného Rožňavčana,“ doplnila hovorkyňa s tým, že v prípade dokázania viny hrozí mu trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.
Muž mal do herne vstúpiť maskovaný šiltovkou. Keď sa k nemu priblížila obsluha, zakričal, že ide o prepadnutie a žiadal peniaze. Svojím správaním a gestikuláciou mal v pracovníčke herne vzbudiť obavu o vlastnú bezpečnosť. Obišiel pult a dostal sa k zásuvke s hotovosťou. Obsluha sa podľa polície pokúsila peniaze uchrániť, obvinený ju však odtlačil, vzal hotovosť a z herne ušiel.
Pokúsil sa nastúpiť do taxíka a odísť, no zadržali ho príslušníci pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorí voči nemu použili donucovacie prostriedky a predviedli ho na policajné oddelenie. U muža našli hotovosť v rovnakej sume, aká bola odcudzená z herne. Po predvedení sa muž správal agresívne a vzhľadom na jeho zdravotný stav ho posádka rýchlej zdravotnej pomoci previezla do jednej z košických nemocníc.
„Analýza získaných kamerových záznamov a získaná dôkazná situácia umožnila košickému policajnému vyšetrovateľovi zo zločinu lúpeže obviniť 41-ročného, deväťkrát súdne trestaného Rožňavčana,“ doplnila hovorkyňa s tým, že v prípade dokázania viny hrozí mu trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.