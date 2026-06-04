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VIDEO: Lúpež v herni v Košiciach: Muž ďaleko neutiekol

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Muž mal do herne vstúpiť maskovaný šiltovkou.

Autor TASR
Košice 4. júna (TASR) - Zo zločinu lúpeže obvinila polícia 41-ročného muža z Rožňavy. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, v stredu (3. 6.) krátko po 00.30 h prepadol jednu z košických herní a odniesol si z nej viac ako 4500 eur.

Muž mal do herne vstúpiť maskovaný šiltovkou. Keď sa k nemu priblížila obsluha, zakričal, že ide o prepadnutie a žiadal peniaze. Svojím správaním a gestikuláciou mal v pracovníčke herne vzbudiť obavu o vlastnú bezpečnosť. Obišiel pult a dostal sa k zásuvke s hotovosťou. Obsluha sa podľa polície pokúsila peniaze uchrániť, obvinený ju však odtlačil, vzal hotovosť a z herne ušiel.

Pokúsil sa nastúpiť do taxíka a odísť, no zadržali ho príslušníci pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorí voči nemu použili donucovacie prostriedky a predviedli ho na policajné oddelenie. U muža našli hotovosť v rovnakej sume, aká bola odcudzená z herne. Po predvedení sa muž správal agresívne a vzhľadom na jeho zdravotný stav ho posádka rýchlej zdravotnej pomoci previezla do jednej z košických nemocníc.

„Analýza získaných kamerových záznamov a získaná dôkazná situácia umožnila košickému policajnému vyšetrovateľovi zo zločinu lúpeže obviniť 41-ročného, deväťkrát súdne trestaného Rožňavčana,“ doplnila hovorkyňa s tým, že v prípade dokázania viny hrozí mu trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.

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