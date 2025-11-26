< sekcia Regióny
VIDEO: Michal spôsobil nehodu, nafúkal obrovské promile
Muža eskortovali na príslušné policajné oddelenie, kde voči nemu vzniesli obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Obvineniu čelí 42-ročný Michal B. z Bratislavy, ktorý pod vplyvom alkoholu spôsobil v utorok (25. 11.) dopravnú nehodu na Černyševského ulici v bratislavskej Petržalke. Vodičovi namerali takmer 3,3 promile, čo je z medicínskeho hľadiska stav ťažkej opitosti. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.
Podľa doterajších informácií sa vodič dostatočne nevenoval riadeniu a prednou časťou auta narazil do zaparkovaného nákladného vozidla. „Následne bol podrobený dychovej skúške. Tú sa vodičovi podarilo úspešne vykonať až na niekoľký pokus,“ priblížila Bartošová.
Muža eskortovali na príslušné policajné oddelenie, kde voči nemu vzniesli obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na jeden rok.
