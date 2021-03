VIDEO: Most v Horných Orešanoch podrobili diagnostike

Horné Orešany 2. marca (TASR) – Aktuálny stav frekventovaného cestného mosta v obci Horné Orešany pri Trnave diagnostikovali v utorok nedeštruktívnou metódou. Správa a údržba ciest (SÚC) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na základe zistených poznatkov rozhodne o potrebných zásahoch. Diagnostika mostnej konštrukcie pomôže podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča ušetriť nielen finančné prostriedky, ale včasné zistenie a odstránenie porúch významne predĺžia životnosť mostného telesa z roku 1969.



TTSK má v správe 385 mostov, väčšinu z nich na cestách 3. triedy. Z tohto počtu je jeden most v havarijnom stave, ďalších desať vo veľmi zlom a 45 v zlom stave. "Na Slovensku je celkovo 14 percent mostov na cestách 2. a 3. triedy v zlom až havarijnom stave, v TTSK je toto číslo nelichotivé, až 22 percent," uviedol Viskupič. Konštatoval, že údržba mostov v kraji bola dlhodobo zanedbávaná, TTSK teraz rozhodol, že bude mosty hodnotené stupňom zlý a veľmi zlý postupne opravovať.







Diagnostiku má už za sebou aj cestný most na vstupe do Hlohovca, kde sa TTSK usiluje získať prostriedky z eurofondov na jeho opravu. "Témam mostov sa začal venovať aj Najvyšší kontrolný úrad v rámci celého Slovenska a momentálne beží jeho kontrola aj v TTSK. Správa, ktorú má vypracovať, má viesť k poznaniu, v akom stave mosty sú a čo by bolo treba urobiť na linke obec-kraj-štát, aby sme s mostnou infraštruktúrou urobili poriadok, aby sme mosty dostali do stavu dobrý až vyhovujúci," povedal predseda TTSK.







Most v Horných Orešanoch sa podľa projektanta SÚC Martina Hajdónyho nachádza na piatom zo siedmich stupňov na stupnici určovania technického stavu mostov. "V Horných Orešanoch overujeme pevnosť betónu, či nastala jeho degradácia a tiež polohy výstuží. Poznania vložíme do statického modelu, z ktorého sa bude spresňovať aktuálny stav a zaťažiteľnosť mosta. Zisťujeme poruchy, ktoré sa dajú relatívne ľahko odstrániť, ale radikálne dokážu predĺžiť životnosť konštrukcie," uviedol Hajdóny. Následne bude vypracovaný projekt na obnovu. Doplnil, že SÚC robí mostné prehliadky priebežne, na mostoch od piateho stupňa plánuje diagnostiku.