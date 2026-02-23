< sekcia Regióny
VIDEO: MUŽ SO SEKEROU NA OBCHODNEJ: Mal aj nôž a ešte niečo
Bol eskortovaný na policajné oddelenie, kde s ním budú vykonané procesné úkony.
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Polícia v nedeľu (22. 2.) krátko pred polnocou zadržala na Obchodnej ulici v Bratislave muža so sekerou. Pre podozrenie z užitia omamnej a psychotropnej látky ho eskortovala na policajné oddelenie. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Hliadka po príchode na miesto tohto muža, ktorý držal v ruke sekeru, vyzvala, aby ju odložil na zem. Muž policajtov poslúchol a sekeru položil na zem. S touto sekerou sa nikomu nevyhrážal, pričom počas incidentu nedošlo k žiadnemu zraneniu osôb,“ priblížili policajti.
Pri následnej kontrole policajti zistili, že ide o 25-ročného muža z okresu Dunajská Streda, ktorý okrem sekery mal pri sebe aj zatvárací nôž a navyše vrecko s tlakovým uzáverom, ktoré obsahovalo bielu kryštalickú látku.
„Keďže vzniklo podozrenie, že by mohlo ísť o omamnú a psychotropnú látku, bol 25–ročný muž na mieste obmedzený na osobnej slobode pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Bol eskortovaný na policajné oddelenie, kde s ním budú vykonané procesné úkony,“ dodala polícia.
