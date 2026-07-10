Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. júl 2026Meniny má Amália
< sekcia Regióny

VIDEO: Na festivale Pohoda sa v piatok konala svadba Petra a Evy

.
Na snímke svadobčania Peter a Eva počas ich svadby na 30. ročníku Festivalu Pohoda 2026 na letisku v Trenčíne 10. júla 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Po tom, čo počas búrky na festivale v roku 2024 spadol stan, sa o seba navzájom postarali a po tejto skúsenosti sa z nich stali partneri, opísal. Snúbenci sa vzali na svoje druhé výročie.

Autor TASR
Trenčín 10. júla (TASR) - Na 30. ročníku festivalu Pohoda na trenčianskom letisku sa v piatok poobede konala svadba Petra a Evy. Snúbencov oddal primátor Trenčína Richard Rybníček.

„Nezoznámili sme sa na Pohode. Poznali sme sa dlho pred tým. Aj ako kolegovia v práci, aj ako kamoši. Pred dvoma rokmi som na Pohodu išiel sám a deň predtým sme s Evkou chatovali a jej nevyšiel plán, tak som jej navrhol, aby šla so mnou,“ priblížil ich príbeh Peter.

Po tom, čo počas búrky na festivale v roku 2024 spadol stan, sa o seba navzájom postarali a po tejto skúsenosti sa z nich stali partneri, opísal. Snúbenci sa vzali na svoje druhé výročie. „Mala to byť úplne punkáčina,“ podotkol Peter na margo svadby.

Festival Pohoda prebieha na letisku v Trenčíne už tretí deň. Svoje koncerty odohrali The Cure či Gorillaz, návštevníkov ešte čaká švédska speváčka Lykke Li, ale aj The Prodigy.

.

Neprehliadnite

Program štvrťfinále MS v noci z piatka 10. na sobotu 11. júla

Veľvyslanec Kmec odovzdal poverovacie listiny talianskemu prezidentovi

Premiér očakáva, že komunálne voľby vyhrajú najmä nezávislí kandidáti

R. Raši: V4 zažíva reštart, zameriame sa na témy, kde sa vieme zhodnúť