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VIDEO: Na festivale Pohoda sa v piatok konala svadba Petra a Evy
Po tom, čo počas búrky na festivale v roku 2024 spadol stan, sa o seba navzájom postarali a po tejto skúsenosti sa z nich stali partneri, opísal. Snúbenci sa vzali na svoje druhé výročie.
Autor TASR
Trenčín 10. júla (TASR) - Na 30. ročníku festivalu Pohoda na trenčianskom letisku sa v piatok poobede konala svadba Petra a Evy. Snúbencov oddal primátor Trenčína Richard Rybníček.
„Nezoznámili sme sa na Pohode. Poznali sme sa dlho pred tým. Aj ako kolegovia v práci, aj ako kamoši. Pred dvoma rokmi som na Pohodu išiel sám a deň predtým sme s Evkou chatovali a jej nevyšiel plán, tak som jej navrhol, aby šla so mnou,“ priblížil ich príbeh Peter.
Po tom, čo počas búrky na festivale v roku 2024 spadol stan, sa o seba navzájom postarali a po tejto skúsenosti sa z nich stali partneri, opísal. Snúbenci sa vzali na svoje druhé výročie. „Mala to byť úplne punkáčina,“ podotkol Peter na margo svadby.
Festival Pohoda prebieha na letisku v Trenčíne už tretí deň. Svoje koncerty odohrali The Cure či Gorillaz, návštevníkov ešte čaká švédska speváčka Lykke Li, ale aj The Prodigy.
„Nezoznámili sme sa na Pohode. Poznali sme sa dlho pred tým. Aj ako kolegovia v práci, aj ako kamoši. Pred dvoma rokmi som na Pohodu išiel sám a deň predtým sme s Evkou chatovali a jej nevyšiel plán, tak som jej navrhol, aby šla so mnou,“ priblížil ich príbeh Peter.
Po tom, čo počas búrky na festivale v roku 2024 spadol stan, sa o seba navzájom postarali a po tejto skúsenosti sa z nich stali partneri, opísal. Snúbenci sa vzali na svoje druhé výročie. „Mala to byť úplne punkáčina,“ podotkol Peter na margo svadby.
Festival Pohoda prebieha na letisku v Trenčíne už tretí deň. Svoje koncerty odohrali The Cure či Gorillaz, návštevníkov ešte čaká švédska speváčka Lykke Li, ale aj The Prodigy.