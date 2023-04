VIDEO: Na Senianskych rybníkoch pozorujú migrujúce vtáky

Senné 2. apríla (TASR) - Súčasné obdobie je na pozorovanie migrujúcich vtákov najvhodnejšie. Pre TASR to zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS)/BirdLife Slovensko uviedol Matej Repel. Na víkendovom komentovanom pozorovaní vtáctva s ornitológmi na veži Ostrovik v Chránenom vtáčom území Senianske rybníky na rozhraní okresov Michalovce a Sobrance sa do nedeľného poludnia zúčastnili desiatky ľudí. Požičať si mohli aj monokulár či binokulárne ďalekohľady.



"Momentálne je vo Vtáčom raji naozaj na čo sa pozerať. Zdržujú sa tu ešte zimujúce husi, k nim sa na lúke pridávajú migrujúce bahniaky, doleteli aj navrátilci ako lyžičiare biele, šišily bocianovité, dajú sa pozorovať rôzne druhy kačíc, vzácne chochlačky bielooké a mnohé ďalšie druhy," uvádza na sociálnej sieti Avescentrum, ktoré je sídlom ornitológov v Sennom.







Podľa Repela sa jarná migrácia vtákov rozbehla naplno, pričom ju spomaľuje chladné počasie. O to viac sa však vtáky koncentrujú na Sennom, kde je ich migračná zastávka.



Návštevníci tejto lokality sa podľa jeho slov budú mať na čo pozerať aj v nasledujúcich dňoch. "Každý deň priletí nejaký nový druh, vtáky sa tu miešajú ako na takom veľkom letisku. Majú tu medzipristátie. Už aj dnes oproti včerajšku pribudli ďalšie zaujímavé druhy," dodal s tým, že všetko závisí od počasia. Ak by bolo teplejšie, tiahli by na sever rýchlejšie.