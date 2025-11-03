< sekcia Regióny
VIDEO: Na stanici v Košiciach otvorili nové klientske centrum
Autor TASR
Košice 3. novembra (TASR) - Nové klientske centrum otvoril v pondelok Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) v priestoroch košickej železničnej stanice. Verejnosti bude podľa podniku slúžiť každý pracovný deň od 7.00 do 18.00 h.
Potreba zmeny vyplynula podľa primátora Košíc Jaroslava Polačeka z toho, že priestory predajného miesta DPMK na Rooseveltovej ulici už nespĺňajú mnohé normy, nie sú bezbariérové a tamojšia historická budova je technicky zastaraná. „Preto sme vyvolali spoluprácu s prevádzkovateľmi stanice. Od dnešného dňa na prvom poschodí tu budú priestory DPMK, kde si budú môcť obyvatelia vybaviť všetky náležitosti súvisiace s cestovaním, s cestovnými lístkami či preukazmi,“ povedal Polaček.
Generálny riaditeľ DPMK Roman Danko predpokladá, že postupne dôjde k utlmeniu predajného miesta na Rooseveltovej 3 s ukončením tejto prevádzky predbežne k 1. januáru 2026. „Nejaký čas ešte bude fungovať aj predpredaj na Rooseveltovej ulici, aj toto nové centrum, ktoré prináša tri nové pracoviská so všetkými službami, ktoré sú potrebné,“ uviedol. Prenájom moderných priestorov na železničnej stanici vychádza podľa neho na zhruba 2000 eur mesačne. „Výhodou bude to, že predpokladáme otváracie hodiny 12 hodín denne a sedem dní v týždni, aby sme naozaj vyšli v ústrety čo najväčšiemu počtu cestujúcich, ale aj návštevníkov mesta Košice,“ dodal Danko.
