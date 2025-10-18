< sekcia Regióny
VIDEO: Na Symbolickom cintoríne si uctili obete hôr, pribudli tabuľky
Spomienkový akt sa začal údermi zvonu v kaplnke pod západnou stenou Ostrvy. V rámci neho zazneli mená ľudí, ktorí zahynuli v Tatrách za uplynulý rok na slovenskej aj poľskej strane.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tatranská Lomnica 18. októbra (TASR) - Na Symbolickom cintoríne pri Popradskom plese si v sobotu pripomenuli obete hôr. V rámci tohtoročnej pietnej spomienky tu oproti vlaňajšku pribudli tri nové pamätné tabuľky s menami obetí.
Spomienkový akt sa začal údermi zvonu v kaplnke pod západnou stenou Ostrvy. V rámci neho zazneli mená ľudí, ktorí zahynuli v Tatrách za uplynulý rok na slovenskej aj poľskej strane. Na ich pamiatku bola slávená svätá omša. „Na Symbolickom cintoríne je v súčasnosti umiestnených 410 pamätných tabuliek s 561 menami obetí hôr. Oproti minulému roku tak pribudli tri nové tabuľky,“ informovala Správa Tatranského národného parku (TANAP). Súčasťou programu bolo aj predstavenie knihy Jaroslava Švorca (Ne)zabudnuté tatranské tragédie.
„Má to tradíciu a veľký celospoločenský význam. Je to aj úcta k obetiam našich hôr - nielen Vysokých či Nízkych Tatier, ale hôr ako takých. Som rád, že na tento akt stále chodí veľa účastníkov,“ povedal pre TASR riaditeľ Správy TANAP-u Michal Babnič.
Symbolický cintorín je od roku 1963 zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Jeho vznik inicioval v 20. rokoch minulého storočia český maliar Otakar Štáfl. Realizácie sa však dočkal až v roku 1940, kedy ho slávnostne otvorili.
Údržbu areálu, vrátane drevených detvianskych krížov, pamätných tabuliek a kaplnky, zabezpečuje Stredisko starostlivosti o turistickú infraštruktúru Správy TANAP-u. Verejnosť vyzýva, aby k tomuto miestu pristupovala s patričnou úctou. Návštevníkov žiada, aby po sebe nezanechávali odpad, tabuľky neumiestňovali svojvoľne a ak zapaľujú sviečku, aby ju po spomienke zhasli a odniesli so sebou.
Správa TANAP-u zároveň pripomenula, že sobotňajšia spomienka bola jednou z posledných príležitostí navštíviť Symbolický cintorín v tomto roku, keďže od 15. decembra do 30. apríla nasledujúceho roka sa na lokalitu vzťahuje sezónna uzávera.
Spomienkový akt sa začal údermi zvonu v kaplnke pod západnou stenou Ostrvy. V rámci neho zazneli mená ľudí, ktorí zahynuli v Tatrách za uplynulý rok na slovenskej aj poľskej strane. Na ich pamiatku bola slávená svätá omša. „Na Symbolickom cintoríne je v súčasnosti umiestnených 410 pamätných tabuliek s 561 menami obetí hôr. Oproti minulému roku tak pribudli tri nové tabuľky,“ informovala Správa Tatranského národného parku (TANAP). Súčasťou programu bolo aj predstavenie knihy Jaroslava Švorca (Ne)zabudnuté tatranské tragédie.
„Má to tradíciu a veľký celospoločenský význam. Je to aj úcta k obetiam našich hôr - nielen Vysokých či Nízkych Tatier, ale hôr ako takých. Som rád, že na tento akt stále chodí veľa účastníkov,“ povedal pre TASR riaditeľ Správy TANAP-u Michal Babnič.
Symbolický cintorín je od roku 1963 zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Jeho vznik inicioval v 20. rokoch minulého storočia český maliar Otakar Štáfl. Realizácie sa však dočkal až v roku 1940, kedy ho slávnostne otvorili.
Údržbu areálu, vrátane drevených detvianskych krížov, pamätných tabuliek a kaplnky, zabezpečuje Stredisko starostlivosti o turistickú infraštruktúru Správy TANAP-u. Verejnosť vyzýva, aby k tomuto miestu pristupovala s patričnou úctou. Návštevníkov žiada, aby po sebe nezanechávali odpad, tabuľky neumiestňovali svojvoľne a ak zapaľujú sviečku, aby ju po spomienke zhasli a odniesli so sebou.
Správa TANAP-u zároveň pripomenula, že sobotňajšia spomienka bola jednou z posledných príležitostí navštíviť Symbolický cintorín v tomto roku, keďže od 15. decembra do 30. apríla nasledujúceho roka sa na lokalitu vzťahuje sezónna uzávera.