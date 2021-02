VIDEO: Národnú zoo v Bojniciach môžu navštíviť ľudia i v tomto období

Bojnice 9. februára (TASR) - Národnú zoologickú záhradu v Bojniciach môžu navštíviť ľudia i v tomto zimnom období. Viacero, najmä exotických druhov zvierat dali ošetrovatelia zazimovať, na nový domov si zvykajú i slonice Maja a Gula.



"V zime je zoologická záhrada úplne iná ako v lete, najmä čo sa týka počtu návštevníkov. V lete to tu niekedy praská vo švíkoch, v zime je to pár ľudí. Zvieratá sú tým pokojnejšie, určite je to pre ne i psychická úľava, pretože pri veľkom počte návštevníkov či hluku cítia značný diskomfort. Teraz sú prirodzenejšie a vidieť to i na ich správaní sa," načrtol pre TASR hovorca zoo Jaroslav Slašťan.







Návštevníci v tomto období neuvidia viaceré exotické druhy, ktoré sú podľa neho zazimované v zimovníkoch a čakajú na vhodnejšie počasie. Do svojich expozícií by sa mali vrátiť na jar. "Druhy, ktoré sú zvyknuté na tieto klimatické podmienky, ktoré znášajú aj teploty na bode alebo pod bodom mrazu, môžu návštevníci vidieť počas celej zimy vo svojich výbehoch," doplnil.



Uplynulý rok zhodnotil hovorca zoo ako zvláštny a ťažký v rámci celej 65-ročnej histórie zoo. "V januári nás postihla vtáčia chrípka, v marci sme otvorili, ale len na päť dní pre nový koronavírus. Potom prišla druhá vlna pandémie," spomenul Slašťan. Všetky tieto udalosti sa podľa neho premietajú i do počtu návštevníkov. "Aj keď sme otvorení, ľudia majú obavu k nám prísť, nechcú sa kontaktovať s inými, cítiť je to i na tržbách. Museli sme prehodnotiť i niektoré investície," doplnil.



Na nový domov v novom pavilóne africkej fauny si už niekoľko týždňov zvykajú slony africké Maja a Gula. "Ubikácia africkej fauny je veľmi moderná budova, s vonkajšími i vnútornými výbehmi, s priestorom pre zamestnancov a na ustajnenie zvierat. Návštevnícka časť je dvojpodlažná, do budovy sa bude vchádzať a vychádzať nadzemným mostíkom. Slony tam majú väčší komfort," spomenul Slašťan. Vonkajší výbeh je niekoľkokrát väčší od toho starého, vysadiť tam plánujú stromy, kríky, prvky na zábavu zvierat. Návštevníci budú môcť Maju a Gulu vidieť v novom domove na začiatku sezóny, v marci alebo apríli, keď pavilón slávnostne otvoria.



Otázne zostáva, či do Bojníc prídu i ďalšie slony. "Je to otázka legislatívy, lebo minulý rok na konferencii CITES bol prijatý dohovor alebo zákon, ktorý zakazuje dovoz slonov z afrického kontinentu. Potom sa zase hovorilo o tom, že zoologické záhrady dostanú nejakú výnimku," ozrejmil Slašťan. Bojnická zoo však podľa neho určite chce ešte do chovu nejaké slony priviesť, pretože pavilón je konštruovaný pre päť jedincov, dokonca i slonieho samca, ktorý má samostatný výbeh a ustajnenie.