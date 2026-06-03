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VIDEO: NÁSILIE V MHD: Obťažoval cestujúcich a napadol vodiča

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Skončil v cele policajného zaistenia.

Autor TASR
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Bratislava 3. júna (TASR) - Obvineniu z trestného činu výtržníctva čelí 29-ročný M. K. z Bratislavy, ktorý sa počas nedeľnej (31. 5.) jazdy autobusom MHD nevhodne správal k cestujúcim a napadol zároveň vodiča. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

„Počas jazdy v autobuse č. 50 sa muž nevhodne správal voči ostatným cestujúcim, na čo bol vodičom po opakovanom upozornení vykázaný. Jeho správanie sa však stupňovalo, až došlo k fyzickému napadnutiu údermi päsťou do tváre vodiča, po čom z miesta utiekol,“ priblížil Szeiff.

Na základe informácií, ktoré poskytli svedkovia, sa muža podarilo vypátrať 1. júna. Skončil v cele policajného zaistenia.

Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na ľudí, aby v prípade, ak sú svedkami takéhoto incidentu to bezodkladne nahlásili na bezplatnom čísle polície 158.

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