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VIDEO: Nepoznáte ho? Pátrajú po zlodejovi peňaženky na stanici
Polícia takisto pripomenula, že tašky a ruksaky, v ktorých sú osobné doklady alebo peňaženky a mobily, nie je dobré nosiť na chrbte či voľne prevesené cez rameno.
Autor TASR
Bratislava 29. júla (TASR) - Polícia vyšetruje krádež peňaženky z kabelky na železničnej stanici v bratislavskej Petržalke. K spáchaniu skutku malo dôjsť minulý týždeň. Po páchateľovi pátra. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Policajti okrem toho zverejnili na sociálnej sieti video. „V tejto súvislosti sa policajti obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení ženy na videu, ktorá by svojimi informáciami určite rada pomohla pri náležitom objasnení tohto skutku. V prípade, ak disponujete informáciami k jej totožnosti, prípadne akýmikoľvek inými informáciami, či už k jej osobe alebo takými, ktoré by pomohli pri objasňovaní tohto skutku, oznámte nám ich na bezplatnom čísle polície 158 alebo formou súkromnej správy na profile bratislavskej krajskej polície na sociálnej sieti,“ uviedol Szeiff.
Polícia takisto pripomenula, že tašky a ruksaky, v ktorých sú osobné doklady alebo peňaženky a mobily, nie je dobré nosiť na chrbte či voľne prevesené cez rameno.
„Peňaženku a osobné doklady si nenechávajte na miestach, odkiaľ je ich možné ľahko vybrať (v zadnom vrecku nohavíc a podobne). Nenoste pri sebe veľkú finančnú hotovosť, ale využívajte možnosť platby kartou. Platobnú kartu odporúčame nosiť oddelene od dokladov a peňazí, v žiadnom prípade nemajte PIN v blízkosti karty. V prípade odcudzenia karty bezodkladne kontaktujte banku a požiadajte o zablokovanie karty,“ uviedla polícia.
Policajti okrem toho zverejnili na sociálnej sieti video. „V tejto súvislosti sa policajti obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení ženy na videu, ktorá by svojimi informáciami určite rada pomohla pri náležitom objasnení tohto skutku. V prípade, ak disponujete informáciami k jej totožnosti, prípadne akýmikoľvek inými informáciami, či už k jej osobe alebo takými, ktoré by pomohli pri objasňovaní tohto skutku, oznámte nám ich na bezplatnom čísle polície 158 alebo formou súkromnej správy na profile bratislavskej krajskej polície na sociálnej sieti,“ uviedol Szeiff.
Polícia takisto pripomenula, že tašky a ruksaky, v ktorých sú osobné doklady alebo peňaženky a mobily, nie je dobré nosiť na chrbte či voľne prevesené cez rameno.
„Peňaženku a osobné doklady si nenechávajte na miestach, odkiaľ je ich možné ľahko vybrať (v zadnom vrecku nohavíc a podobne). Nenoste pri sebe veľkú finančnú hotovosť, ale využívajte možnosť platby kartou. Platobnú kartu odporúčame nosiť oddelene od dokladov a peňazí, v žiadnom prípade nemajte PIN v blízkosti karty. V prípade odcudzenia karty bezodkladne kontaktujte banku a požiadajte o zablokovanie karty,“ uviedla polícia.