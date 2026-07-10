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VIDEO: Nepoznáte ich? Páchatelia opakovane ničia cudzí majetok
V súvislosti s krádežami pátrajú po totožnosti ženy a muža.
Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Neznámi páchatelia opakovane poškodzujú energetickú infraštruktúru v bratislavskom Ružinove. K incidentom dochádza už druhý mesiac. Násilím otvoria distribučné skrine a odcudzia nožové poistky, čím prerušia dodávku elektriny do bytových domov. Polícia po nich pátra. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„Zo strany vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II je v súvislosti s týmito skutkami, ktorých od polovice júna evidujeme celkovo 29, už vedené trestné stíhanie vo veci zločinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia v súbehu s trestným činom krádeže,“ uviedla polícia. Doplnila, že ku skutkom dochádza v noci, poruchu tak ľudia pocítia zvyčajne s odstupom času.
Policajti na sociálnej sieti zverejnili i video. V súvislosti s krádežami pátrajú po totožnosti ženy a muža na ňom. Vyzvali občanov, ktorí by mohli mať o osobách informácie, aby ich oznámili na tiesňovej linke 158, osobne na policajnom oddelení alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
„Zo strany vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II je v súvislosti s týmito skutkami, ktorých od polovice júna evidujeme celkovo 29, už vedené trestné stíhanie vo veci zločinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia v súbehu s trestným činom krádeže,“ uviedla polícia. Doplnila, že ku skutkom dochádza v noci, poruchu tak ľudia pocítia zvyčajne s odstupom času.
Policajti na sociálnej sieti zverejnili i video. V súvislosti s krádežami pátrajú po totožnosti ženy a muža na ňom. Vyzvali občanov, ktorí by mohli mať o osobách informácie, aby ich oznámili na tiesňovej linke 158, osobne na policajnom oddelení alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti.