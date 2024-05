Úspech študentov z Oravy:Video o zemiakoch súťaží v medzinárodnom kole

Námestovo 9. mája (TASR) - Reportážne video o oravských zemiakoch od študentov Spojenej školy internátnej v Námestove postúpilo do medzinárodného kola súťaže Mladí reportéri pre životné prostredie. Nádejní žurnalisti z Oravy si tak zmerajú sily s víťaznými príspevkami zo 43 krajín. Hlavnou témou ročníka je klimatická zmena.



Video hovorí o dôležitosti konzumácie lokálnych potravín. "Pozreli sme sa spolu na výhody, ktoré prináša pestovanie zemiakov nielen pre náš organizmus, ale aj pre životné prostredie našej komunity. Objavili sme možnosti, ktoré nám ponúka táto plodina v našich jedálničkoch. Lokálne potraviny majú často nižšiu uhlíkovú stopu v porovnaní s tými dovezenými, čo prispieva k zníženiu emisií skleníkových plynov a ochrane klímy," zhodli sa študenti.



Spoluautorka videa Edita Repková pre TASR priblížila, že na príspevku pracovali zhruba dva až tri týždne, oslovili pritom viacero respondentov. Video nakrúcali v interiérových aj exteriérových priestoroch. "Prišli sme na to, že zemiaky možno jednoducho využiť hocikde, je to skvelá potravina," zhodnotila. Študent Oliver Joaquim dodal, že príprava reportáže jeho samého v mnohom inšpirovala, v budúcnosti by si chcel vypestovať svoje vlastné zemiaky.



Vedúca krúžku oravských mladých reportérov Miroslava Kvaková vyzdvihla, že so zabezpečením technického vybavenia pre študentov pomohla škola. Začiatky boli podľa nej ťažké, no momentálne už študenti pracujú na témach samostatne. "Osmelili sa, viacerí sa naučili lepšie pýtať, smerovať rozhovory, strihať videá, robiť fotky. Na spoločné aktivity sa tešia, prichádzajú do školy aj hodinu pred vyučovaním, aby mohli pracovať na reportáži," uviedla. Poznamenala, že im pomohol aj workshop, ktorý v rámci mladých reportérov mohli absolvovať. Výsledky medzinárodného kola by sa mali dozvedieť v najbližších týždňoch.



Mladí reportéri pre životné prostredie je certifikovaný vzdelávací program pre mladých ľudí. Rozvíja environmentálne povedomie žiakov, mediálne zručnosti a aktívne občianstvo. Študenti skúmajú environmentálne témy vo svojom regióne v spolupráci so samosprávou, odborníkmi a verejnosťou. Zistenia a vlastné návrhy riešení prezentujú novinárskou formou.