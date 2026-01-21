< sekcia Regióny
VIDEO: OKRADNUTÁ SENIORKA: Polícia žiada verejnosť o pomoc
Občania, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti ženy, súčasnému pohybu alebo pobytu ich majú oznámiť na čísle 158.
Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Polícia pátra po žene, ktorá v predajni v obchodnom centre na Metodovej ulici v Bratislave ukradla seniorke peňaženku. V tejto súvislosti žiada verejnosť o pomoc pri vyšetrovaní. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že ku krádeži došlo 8. januára.
„Neznámy páchateľ v jednej z predajní, nachádzajúcej sa v obchodnom centre na Metodovej ulici v Bratislave, odcudzil z tašky, ktorú mala poškodená seniorka prevesenú cez rameno, peňaženku s obsahom finančnej hotovosti vo výške 350 eur a následne z predajne odišiel na neznáme miesto,“ uviedla polícia. Zverejnila aj video.
Občania, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti ženy, súčasnému pohybu alebo pobytu ich majú oznámiť na čísle 158, osobne na policajnom oddelení, prípadne formou správy na sociálnej sieti polície.
