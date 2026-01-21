Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 21. január 2026Meniny má Vincent
< sekcia Regióny

VIDEO: OKRADNUTÁ SENIORKA: Polícia žiada verejnosť o pomoc

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Občania, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti ženy, súčasnému pohybu alebo pobytu ich majú oznámiť na čísle 158.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. januára (TASR) - Polícia pátra po žene, ktorá v predajni v obchodnom centre na Metodovej ulici v Bratislave ukradla seniorke peňaženku. V tejto súvislosti žiada verejnosť o pomoc pri vyšetrovaní. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že ku krádeži došlo 8. januára.

„Neznámy páchateľ v jednej z predajní, nachádzajúcej sa v obchodnom centre na Metodovej ulici v Bratislave, odcudzil z tašky, ktorú mala poškodená seniorka prevesenú cez rameno, peňaženku s obsahom finančnej hotovosti vo výške 350 eur a následne z predajne odišiel na neznáme miesto,“ uviedla polícia. Zverejnila aj video.

Občania, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti ženy, súčasnému pohybu alebo pobytu ich majú oznámiť na čísle 158, osobne na policajnom oddelení, prípadne formou správy na sociálnej sieti polície.

.

Neprehliadnite

ZRÁŽKA DVOCH VLAKOV: Hasiči a záchranári absolvovali taktické cvičenie

Viete, koľko pomarančov treba zjesť na odporúčanú dávku vitamínu C?

Premiér: Ceny energií v EÚ treba riešiť radikálne

KOMENTÁR J. HRABKA: Hrdzavenie právneho štátu