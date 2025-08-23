< sekcia Regióny
VIDEO: Počas Dňa letiska preletel nad Martinom aj vládny Airbus A319
Návštevníci podujatia mohli vidieť zaujímavé dynamické i statické ukážky leteckej techniky.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Martin 23. augusta (TASR) - Aeroklub Martin otvoril v sobotu svoje priestory počas akcie Deň letiska pre všetkých leteckých fanúšikov na letisku v Martine-Tomčanoch. Hlavnou atrakciou bol prelet Airbusu A319 z vládnej letky Ministerstva vnútra SR.
Dvojmotorový dopravný stroj slúžiaci na prepravu najvyšších ústavných činiteľov či zahraničných delegácií nebol jediným zástupcom letky ministerstva vnútra. Priamo na letisku bol v akcii aj vrtuľník Bell 429. Zastúpenie mali tiež Ozbrojené sily SR s lietadlom L-39 Albatros a vrtuľníkom UH-60 Black Hawk.
Návštevníci podujatia mohli vidieť zaujímavé dynamické i statické ukážky leteckej techniky. V letových ukážkach sa predviedli napríklad legendárny Čmeliak Z-37T, akrobatický Zlín Z-50X, ale aj historický stroj L-200 Morava z dielne Moravanu Otrokovice.
Dvojmotorový dopravný stroj slúžiaci na prepravu najvyšších ústavných činiteľov či zahraničných delegácií nebol jediným zástupcom letky ministerstva vnútra. Priamo na letisku bol v akcii aj vrtuľník Bell 429. Zastúpenie mali tiež Ozbrojené sily SR s lietadlom L-39 Albatros a vrtuľníkom UH-60 Black Hawk.
Návštevníci podujatia mohli vidieť zaujímavé dynamické i statické ukážky leteckej techniky. V letových ukážkach sa predviedli napríklad legendárny Čmeliak Z-37T, akrobatický Zlín Z-50X, ale aj historický stroj L-200 Morava z dielne Moravanu Otrokovice.