Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 23. august 2025Meniny má Filip
< sekcia Regióny

VIDEO: Počas Dňa letiska preletel nad Martinom aj vládny Airbus A319

.
Na snímke lietadlo Airbus A-319 z vládnej letky Ministerstva vnútra SR počas preletu v rámci akcie Deň letiska na letisku v Martine-Tomčanoch v sobotu 23. augusta 2025. Prelet Airbusu A319 bol hlavnou atrakciou podujatia. Dvojmotorový dopravný stroj slúžiaci na prepravu najvyšších ústavných činiteľov či zahraničných delegácií nebol jediným zástupcom letky ministerstva vnútra. Priamo na letisku bol v akcii aj vrtuľník Bell 429. Zastúpenie mali tiež Ozbrojené sily SR s lietadlom L-39 Albatros a vrtuľníkom UH-60 Black Hawk. Foto: FOTO TASR - Daniel Stehlík

Návštevníci podujatia mohli vidieť zaujímavé dynamické i statické ukážky leteckej techniky.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Martin 23. augusta (TASR) - Aeroklub Martin otvoril v sobotu svoje priestory počas akcie Deň letiska pre všetkých leteckých fanúšikov na letisku v Martine-Tomčanoch. Hlavnou atrakciou bol prelet Airbusu A319 z vládnej letky Ministerstva vnútra SR.



Dvojmotorový dopravný stroj slúžiaci na prepravu najvyšších ústavných činiteľov či zahraničných delegácií nebol jediným zástupcom letky ministerstva vnútra. Priamo na letisku bol v akcii aj vrtuľník Bell 429. Zastúpenie mali tiež Ozbrojené sily SR s lietadlom L-39 Albatros a vrtuľníkom UH-60 Black Hawk.

Návštevníci podujatia mohli vidieť zaujímavé dynamické i statické ukážky leteckej techniky. V letových ukážkach sa predviedli napríklad legendárny Čmeliak Z-37T, akrobatický Zlín Z-50X, ale aj historický stroj L-200 Morava z dielne Moravanu Otrokovice.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb