VIDEO: Podujatím Vianoce na dedine ukončili sezónu v martinskom múzeu
Program posledného podujatia v národopisnom roku odštartoval o 10.00 h.
Autor TASR
Martin 7. decembra (TASR) - Tradičné predvianočné a vianočné zvyky predstavilo v nedeľu Múzeum slovenskej dediny v Martine počas podujatia Vianoce na dedine. Ako informovala Michaela Konečná zo Slovenského národného múzea (SNM) v Martine, nedeľným podujatím ukončili tohtoročnú sezónu v martinskom skanzene.
Program posledného podujatia v národopisnom roku odštartoval o 10.00 h. „Návštevníci môžu vidieť predvianočné a vianočné zvykoslovie. Začíname od stridžích dní, kedy dievčatá robili rôzne ľúbostné čary, aby si pričarovali čo najlepšieho ženícha, pokračujeme ondrejskými zvykmi a nakoniec predstavujeme ľuďom vianočné zvykoslovie,“ priblížila Konečná.
O vianočný program v drevenom kostole z Rudna sa postarali folkloristi zo Sklabine, obyčaje takzvaných stridžích dní predstavili deti z folklórneho súboru Lúčik z Turčianskych Teplíc a pre najmenších návštevníkov bola pripravená tvorivá dielňa, kde si mohli vyrobiť tradičné ozdoby na vianočný stromček.
Súčasťou programu boli aj ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby spojené s predajom. „Ďalej návštevníci môžu stretnúť v areáli Mikuláša s družinou a ukazujeme im aj pečenie vianočných oblátok v jednej z usadlostí,“ doplnila Konečná.
