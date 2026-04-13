Pondelok 13. apríl 2026
VIDEO: Polícia hľadá svedkov tragickej nehody

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Stará Ľubovňa 13. apríla (TASR) - Polícia hľadá svedkov tragickej dopravnej nehody, ktorá sa v sobotu (11. 4.) krátko pred 18.00 h stala medzi Plavnicou a Starou Ľubovňou. Pri zrážke dvoch áut zahynul 32-ročný spolujazdec a ďalší traja ľudia skončili v nemocnici. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti zverejnilo video z jazdy tmavého auta a vyzýva vodičov, ktorí sa v tom čase pohybovali v danej lokalite, aby sa prihlásili na polícii.

„Žiadame vodičov, ktorí sa v tom čase pohybovali v úseku od Spišskej Starej Vsi smerom na mesto Stará Ľubovňa a následne smerom na obec Plavnica, aby sa prihlásili, pokiaľ disponujú kamerovým záznamom zachytávajúcim jazdu tmavého vozidla značky BMW. Akékoľvek informácie môžu byť kľúčové,“ uviedla polícia.

K zrážke dvoch áut došlo na ceste I/68. V prvom vozidle sa podľa polície nachádzal 20-ročný vodič auta, ktorý bol prevezený vrtuľníkom do nemocnice. Ďalšieho, 30-ročného vodiča z druhého auta spolu s jedným spolujazdcom previezli záchranári do nemocnice. „Druhý, 32-ročný spolujazdec zraneniam, žiaľ, na mieste podľahol,“ dodala polícia.

