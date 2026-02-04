< sekcia Regióny
VIDEO: Polícia žiada o pomoc pri objasňovaní výtržníctva v Bratislave
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osoby v červeno-čiernej bunde, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby to oznámili na čísle 158.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri objasňovaní prečinu výtržníctva v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví, ktoré sa stali v sobotu (31. 1.) približne o 21.45 h na Námestí SNP v Bratislave. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osoby v červeno-čiernej bunde, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby to oznámili na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
PREČÍTAJTE SI AJ: Polícia vyšetruje incident, ktorý sa stal na Námestí SNP v Bratislave
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osoby v červeno-čiernej bunde, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, aby to oznámili na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.