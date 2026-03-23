VIDEO: Polícii unikal vodič: Mal pozitívny test na drogy

Na snímke policajt. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Test bol u vodiča pozitívny na metamfetamín a amfetamín.

Autor TASR
Ružomberok 23. marca (TASR) - V nedeľu (22. 3.) unikal policajtom z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Ružomberku 26-ročný vodič, ktorého vozidlo zastavovali pri železničnej stanici, no nerešpektoval pokyny policajtov. Orientačný test na prítomnosť drog bol u vodiča pozitívny na metamfetamín a amfetamín. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Vo vozidle sa nachádzali okrem vodiča ďalšie dve osoby. Policajtom sa podarilo všetky osoby zadržať,“ spresnili policajti s tým, že vodič vykonal aj dychovú skúšku na alkohol s negatívnym výsledkom.


